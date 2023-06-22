Kosova ile Sırbistan liderlerine ''acil'' çağrı!

AB'nin Kosova ile Sırbistan arasındaki gerginliğin çözümüne yönelik arabuluculuğu sürüyor. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mevcut krizden çıkış yolunu bulmak için Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Kosova Başbakanı Albin Kurti'yi acil toplantılar için Brüksel'e çağırdım" ifadelerini kullandı. Borrell, "Kosovalı Sırpların katılımıyla ülkenin kuzeyinde yeni seçimlere ve derhal gerilimi azaltmaya ihtiyacımız var. Bu bölge ve AB için çok önemlidir" dedi.

KOSOVA-SIRBİSTAN ARASINDAKİ GERGİNLİK

Ekseriyetle Arnavutların yaşadığı Kosova'da nüfusun yaklaşık yüzde 6'sını Sırplar oluşturuyor. Sırpların yoğunlukta olduğu Mitroviça, Zubin Potok, Leposaviç ve Zvecan belediyelerinde 23 Nisan'da yapılan erken yerel seçimler Sırplar tarafından boykot edilmiş, yüzde 3 katılım oranıyla yapılan seçimi Arnavut siyasi partilerin adayları kazanmıştı. Bunun üzerine Sırplar, Arnavut asıllı başkanların belediye binalarına girmesine izin vermemiş, bölgede gerginlik artmıştı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tansiyonun yükselmesi üzerine orduyu Kosova sınırına göndermişti. Ayrıca Zvecan Belediye binasının önünde Sırplar ile güvenlik güçleri arasında çıkan olaylarda 30 KFOR askeri yaralanmıştı.

Kosova polisi, 13 Haziran'da KFOR'a ve Kosova polisine yönelik saldırılar nedeniyle Sırp Milun Milenkovic'i, Sırbistan ise 14 Haziran'da 3 Kosovalı polisi sınır bölgesinde gözaltına almıştı. Kosova ise polislerin Sırbistan tarafından kaçırıldığını ifade etmişti.