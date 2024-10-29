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Dünya

Kosova ile Suudi Arabistan arasında yeni dönem

Kosova ile Suudi Arabistan arasında doğrudan uçak seferlerinin yapılmasına yönelik anlaşma imzalandı.

AA29 Ekim 2024 Salı 17:39 - Güncelleme:
Kosova ile Suudi Arabistan arasında yeni dönem
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Kosova'nın başkenti Priştine'deki hükümet binasında gerçekleşen imza törenine, Kosova Çevre, Alan Planlama ve Altyapı Bakanı Liburn Aliu, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia ve diğer yetkililer katıldı.

Kosova ile Suudi Arabistan arasında doğrudan uçak seferlerinin yapılmasını sağlayacak anlaşmayı Bakan Aliu ile Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi Başkan Yardımcısı Ali Bin Muhammed Rajab imzaladı.

Aliu, burada yaptığı konuşmada, söz konusu anlaşmanın yeni fırsatlar oluşturacağını, turizmi güçlendireceğini ve Kosova ekonomisini canlandıracağını söyledi.

Bakan Rabia ise anlaşmanın Kosova'ya daha fazla Arap turist getirmesini beklediklerini belirterek, Kosovalıları Mekke ve Medine'yi ziyaret etmeye davet etti.

Anlaşma kapsamında, iki ülke arasında doğrudan uçak seferlerinin en geç 2025'in ekim ayında başlaması öngörülüyor.

Öte yandan, Bakan Rabia, Kosova ziyareti kapsamında Kosova Başbakanı Albin Kurti ve ülkenin diğer yetkilileriyle görüşmeler yaptı.

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