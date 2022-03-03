Kosova Meclisi ''Rus saldırganlığına karşı Ukrayna'ya destek'' kararını onayladı

AA 3 Mart 2022 Perşembe 16:55 - Güncelleme: 3 Mart 2022 Perşembe 17:03

Ukrayna'daki kurbanlar için bir dakikalık saygı duruşu ile başlayan meclis oturumunda, "Ukrayna'nın yanındayız" pankartları açıldı.

Sırp Listesi milletvekillerinin katılmadığı oylamada 90'ın üzerinde milletvekili yer aldı.

Oturumda "Rus saldırganlığına karşı direnen Ukrayna ile halkını destekleyen" karar oy çokluğuyla kabul edildi.

Başbakan Albin Kurti, yaptığı konuşmada, "Rus saldırganlığından dolayı medeni bir dünyanın zarar gördüğünü, buna karşı harekete geçilmezse herkesin ortak geleceğinin tehlikeye gireceğini" söyledi.

Rusya'nın saldırısının yanı sıra bu saldırganlığı kınamayan Sırbistan'ı da kınadıklarını vurgulayan Kurti, "Hem Moskova ile hem Brüksel ile hem Washington ile hem de Pekin ile ikili oynama pozisyonu, hem otokrasi hem de demokrasi ile olan bir pozisyondur. Ancak, Rusya'nın saldırganlığı ve Ukrayna'nın işgali karşısında Avrupa Birliğine (AB) üyelik adayı ülkeler için tarafsızlık söz konusu olamaz." diye konuştu.

Kurti ayrıca, Kosova'nın bağımsızlığını tanımayan 5 AB üyesinden ülkesini tanımasını ve Kosova'nın bir an önce NATO'ya üyeliğini talep etti.

- "Bu karar ile Kosova, Avrupa ve dünya demokrasilerinin yanında adil ve gerekli duruşunu resmileştirdi"

Muhalefetteki Kosova Demokratik Partisi (PDK) Genel Başkanı Memli Krasniqi de "Kosova'nın, Ukrayna halkının Rus saldırganlığı karşısındaki trajik durumunun farkına vardığını, çünkü 1999 savaşının anılarının Kosova için taze olduğunu" kaydetti.

Kosova hükümetinden Ukrayna halkına yardım amaçlı özel bir fon ayırması talebinde bulunduklarını hatırlatan Krasniqi, hükümetten, ihtiyaç halinde savaştan dolayı yerinden edilmiş 5 bin Ukrayna vatandaşına barınma imkanı sunulmasını istediklerini aktardı.

Krasniqi, "Bu karar ile Kosova, Avrupa ve dünya demokrasilerinin yanında adil ve gerekli duruşunu resmileştirerek, demokratik düzene, demokratik bir ülkenin egemenliğine ve bir ülkenin özgürlüğünün dayandığı demokratik değerlere karşı gerçekleştirilen askeri saldırı mantığına karşı çıkıyor, kınıyor ve reddediyor." ifadelerini kullandı.

- "Kuzey komşumuz, Rus saldırganlığının tek destekçisi olarak tarihin karanlık tarafında kalacak"

Bir diğer muhalefet partisi Kosova Demokratik Birliği (LDK) Genel Başkanı Lumir Abdixhiku da Kosova'nın doğal olarak demokratik dünyanın yanında durduğunu söyledi.

Kosova'nın küçük bir ülke olarak büyük ölçekli olayları etkileyemeyeceğine ancak bunlardan etkilenebileceğine dikkati çeken Abdixhiku, Kosova'nın Avrupa'daki tek Rus yanlısı devlet olan Sırbistan'ın eğilimlerini de tanıdığını belirterek, "Kuzey komşumuz, Rus saldırganlığının tek destekçisi olarak tarihin karanlık tarafında kalacak. AB üyeliğine aday bir ülkenin, AB ile dış güvenlik politikalarına uyum sağlamayı reddetmesi, bizden ziyade uluslararası toplum için bölgede istikrarı bozan bir devletin varlığının göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Sırp Listesi milletvekili İgor Simic ise Sırbistan'ın her türlü çatışmaya karşı olduğunu ve Balkanlar'ın barışa ihtiyacı bulunduğunu ifade etti.

Milletvekillerine, sözleriyle gerginlik yaratamamaları çağrısı yapan Simic, Balkanlar'da barışın korunması konusunda sorumlu olmalarını istedi.