Kosova Meclisi'nde Srebrenitsa anması

Kosova Meclisi milletvekilleri, Srebrenitsa katliamını simgeleyen "Srebrenitsa çiçeği" motifli fular taktı.

Kosova Meclis Başkanı Glauk Konjufca, oturumda, Srebrenitsa'da suç işleyenlerin cezalandırılmasını umduğunu söyledi.

İşlenen suçların asla eskimeyeceğini belirten Konjufca, "Soykırım ve insanlığa karşı suçlar, asla zaman aşımına uğrayacak suçlar değildir. Bu nedenle, suçluların bir gün hak ettikleri cezayı alacaklarını umuyoruz." dedi.

Kosova Meclisinin Boşnak Milletvekili Bahrim Shabani ise Avrupa'nın ortasında birkaç gün içinde 8 binden fazla masum Boşnak'ın vahşice öldürüldüğünü söyledi.

Shabani, korkunç soykırımın faillerinin işledikleri suçları inkar ettiğine dikkat çekerek, "Bu nedenle, Boşnaklar nerede olurlarsa olsunlar bu suçu hatırlamalı ve asla unutmamalıdır." diye konuştu.

Kosova Meclisi, 2021'de Bosna Hersek'te 1995'te yaşanan Srebrenitsa soykırımının kınanmasına yönelik karar tasarısını onaylamıştı.

- SREBRENİTSA'DA NE OLDU?

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık alanlar, fabrikalar ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar, toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Potoçari Anıt Mezarlığı'nda 6 bin 721 soykırım kurbanının mezarı bulunuyor.