Kosova ve Sırbistan Ohri Anlaşması'nın uygulanmasıyla ilgili müzakerelere başlayacak

AB Komisyonu sözcülerinden Peter Stano, AB arabuluculuğunda sürdürülen Belgrad-Priştine Diyalogu tarafları Sırbistan ve Kosova'nın başmüzakerecilerinin yarın Brüksel'de bir araya geleceğini duyurdu.

Tarafların Ohri Anlaşması'ndan bu yana ilk kez buluşacağını ifade eden Stano, "Tarafların özellikle şubat sonunda Brüksel'de ve ardından mart ortasında Ohri'de verilen taahhütlerin hızlı bir şekilde uygulanması için uygun atmosferi yaratmaya ve normalleşmeye katkıda bulunmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Stano, taraflara bu atmosferi bozacak eylemlerden kaçınmaları çağrısı yaparak, "Kosova'da son günlerde gördüklerimizin yarınki müzakerelerin seyrini etkilemeyeceğini umuyoruz." dedi.

Müzakerelerin Ohri Anlaşması ve eklerindeki taahhütlerin uygulanmasına odaklanacağını kaydeden Stano, "Kosova'nın kuzeyinde 'Kosova Cumhuriyeti' plakası alan araçların kundaklanması, dolayısıyla anlaşmanın sahada bir şeyi değiştirmediği" ile ilgili bir soru üzerine şunları aktardı:

"Sadece anlaşarak, hiçbir kriz çözülemez. Bu, uygulamayla ilgilidir. Bu nedenle AB, her iki tarafa da uygulamaya başlamaları için baskı yapma konusunda bu kadar net ve kararlı. Bu anlaşma, sadece uygulamayla işleyebilir."

- Sırbistan-Kosova ilişkileri

Kosova Başbakanı Albin Kurti ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, 18 Mart'ta AB'nin ara buluculuğunda Kuzey Makedonya'nın Ohri kentinde yaklaşık 12 saat süren müzakerelerde iki ülke ilişkilerinin normalleşmesini sağlayacak anlaşma konusunda mutabakata varmıştı.

Kamuoyuna duyurulan Kosova ile Sırbistan ilişkilerini normalleştirecek 11 maddelik anlaşma, Sırbistan'ı Kosova'nın bağımsızlığını tanımaya zorlamasa da her iki ülkenin birbirlerinin pasaport, diploma ve araç plakaları dahil resmi belge ve sembollerini tanımasını şart koşuyor. Kosova'dan ise ülkede çoğunlukla Sırpların yaşadığı yerleşim yerlerinde öz yönetim haklarına sahip olacak bir "Sırp Belediyeler Birliği" kurması talep ediliyor.

Kosova, 117 ülke tarafından bağımsız devlet olarak tanınmasına rağmen, kuzeyinde devam eden etnik gerginlikler ve Birleşmiş Milletlere üye olamaması nedeniyle "Avrupa'nın donmuş ihtilaf bölgeleri"nden biri olarak nitelendiriliyor.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen Sırbistan ve Kosova, AB ara buluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak yol bulmaya çalışıyor.