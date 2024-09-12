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Dünya

Kosova'da 1000 silah imha edildi

Kosova'da yasa dışı olarak ele geçirilen yaklaşık 1000 silah imha edildi.

AA12 Eylül 2024 Perşembe 13:16 - Güncelleme:
Kosova'da 1000 silah imha edildi
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Kosova'nın Ferizovik kenti yakınlarındaki bir fabrikada düzenlenen etkinliğe, Kosova İçişleri Bakan Yardımcısı Blerim Gashani, Kosova Polisi Genel Müdür Yardımcısı Dejan Jankovic, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Kosova Mukim Temsilcisi Nuno Queiros'un yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Burada konuşma yapan Bakan Yardımcısı Gashani, silah imha etkinliğinin toplum olarak kaydettikleri olağanüstü ilerlemeyi vurguladığını söyledi.

Vatandaşların kendilerini güvende hissetmeleri ve özgür yaşamaları için tüm kurumlara birlikte çalışmaya devam etme çağrısında bulunan Gashani, "Bu yasa dışı silahların imhası, şiddet potansiyelini ortadan kaldırma ve Kosova vatandaşları için hiçbir ayrım gözetmeksizin parlak ve güvenli bir gelecek sağlama konusundaki kararlılığımızı göstermektedir." diye konuştu.

Jankovic ve Queiros da birer konuşma yaparak, yasa dışı silahların ele geçirilmesinde emeği geçen kurum ve personelleri kutladı.

Konuşmaların ardından, Kosova polisince bu yıl çeşitli operasyonlarda ele geçirilen yaklaşık 1000 yasa dışı silahın imhasına başlandı.

Uluslararası kuruluşlar tarafından yapılan araştırmalara göre, Kosova vatandaşlarının elinde 200 binden fazla yasa dışı silahın bulunduğu tahmin ediliyor.

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