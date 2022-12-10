Kosova'da büyük patlama! Nedeni belli oldu

Kuzey Mitrovitsa'daki patlama, yerel saatle 22.00 sıralarında meydana geldi.

Kosova Polisi Müdür Yardımcısı Besim Hoti, yerel medyaya yaptığı açıklamada, patlamanın piroteknik maddelerden kaynaklandığını belirtti.

Güçlü ses etkisi yaratan patlamadan dolayı herhangi bir zararın meydana gelmediğini bildiren Hoti, "Herhangi bir tehlike bulunmuyor." dedi.

Kosova'da son günlerde, piroteknik madde, ses bombası ve el bombası gibi nedenlerden dolayı bazı patlamalar meydana gelmiş, bazı bölgelerde de silahla ateş açılmıştı.



Kosova Polisi, 8 Aralık akşamı, ülkenin kuzeyindeki Sırp nüfuslu bölgelerde güvenlik güçlerinin varlığının artırıldığını açıklamış, bundan 2 saat sonra Kosova'nın Zveçan Belediyesine bağlı Serbovc köyünde emniyet güçlerine düzenlenen saldırıda 1 polis yaralanmıştı.

- CUMHURBAŞKANI, OLAYLARIN SIRBİSTAN TARAFINDAN ORGANİZE EDİLDİĞİNİ BELİRTMİŞTİ

Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla, dün yaptığı açıklamada, son günlerde ülkenin kuzeyindeki polis memuru ve vatandaşlara yönelik peş peşe düzenlenen silahlı saldırılar nedeniyle güvenliği sağlamak amacıyla polislerin mevcudiyetinin artırılmasının gerekli olduğunu ifade etmişti.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ve Başbakan Albin Kurti, kuzeydeki olayların Sırbistan tarafından organize edildiğini söylemişti.

Osmani, dün gazetecilere yaptığı açıklamada, Kosova ile Sırbistan her ne zaman nihai bir anlaşmaya yakın olsa Sırbistan'ın, Kosovalı Sırpları kullanarak ülkenin kuzeyinde kriz yaratmaya çalıştığını belirtmişti.

- KOSOVA'NIN KUZEYİNDEKİ PATLAMALAR

Kosova'nın kuzeyindeki 4 belediyede 18 Aralık'ta yapılacak erken yerel seçimler öncesi, 6 Aralık'ta kuzeydeki bazı şehirlerde patlama ve siren sesleri duyulmuştu.

Mitrovica kentinin güney ve kuzey yakasını birbirine bağlayan İber Köprüsü'nde Avrupa Birliği (AB) Hukukun Üstünlüğü Misyonuna (EULEX) bağlı güçlerin mevcudiyeti artırılmıştı.

Kosova Merkez Seçim Komisyonu (KQZ) görevlileri, Kosova polisi eşliğinde kuzeydeki ofislerine gitmiş ancak buraya girişleri mümkün olmamıştı.

Kosova Polisinin açıklamasına göre, 7 Aralık'ta da devam eden patlamalarda ses bombası, el bombası ve ateşli silah kullanılmıştı. Olaylarda yaralanmalar olmazken, belediye seçim komisyonu ofislerine zarar verilmişti.

- KOSOVA-SIRBİSTAN GERGİNLİĞİ

Kosova hükümeti, temmuz sonunda Sırbistan'a mütekabiliyet ilkesi doğrultusunda "Sırbistan kimlik kartlarıyla Kosova'ya giriş/çıkış yapanlara geçici beyan formları verilmesi" ve "Sırp makamlarınca Kosova'daki Sırplara verilen araç plakalarının 'RKS' (Kosova Cumhuriyeti) plakalarına dönüştürülmesi" ile ilgili kararların yürürlüğe gireceğini duyurmuştu.

Kosova'daki Sırplar, buna tepki göstererek ülkenin kuzeyindeki sınır geçişlerini kapatmış ve ülkede gerilim artmıştı.

Kosova hükümeti, daha sonra Sırbistan ile sınır kapılarına giden yollara konulan tüm barikatların kaldırılması şartıyla krize neden olan uygulamayı 1 Eylül'e erteleme kararı almıştı.

Kosova tarafı, son olarak "yasa dışı" olarak nitelendirdikleri araç plakalarının yeniden tescil sürecinin Nisan 2023'e ertelendiğini, bu araçların sahiplerine önce uyarıda bulunulacağını, ardından ceza verileceğini ve son olarak test plakalarının yerleştirileceğini bildirmişti.

Taraflar, AB arabuluculuğunda 23 Kasım'da gerginliği düşürmek ve ilişkileri normalleştirme yolunda ilerlemek üzere anlaşmaya varmıştı.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

AB'nin arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci, ilişkilerin normalleşmesini ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanımasını amaçlıyor.