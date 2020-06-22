Kosova'da eski Sırp askere savaş suçlarından 22 yıl hapis cezası

AA 22 Haziran 2020 Pazartesi 17:41 - Güncelleme: 22 Haziran 2020 Pazartesi 17:48

Prizren Temel Mahkemesi tarafından yapılan açıklamada, Darko Tasic adlı eski Sırp askerin Prizren Belediyesine bağlı Küçük Krusha (Krusha e Vogel) köyünde sivillere yönelik savaş suçu işlediği gerekçesiyle 22 yıl hapis cezası verdi.

Tasic'in cezanın infazında tutuklu bulunduğu sürenin de göz önünde bulundurulacağı kaydedildi.

İddianameye göre, Tasic'in eski Yugoslavya Federal Cumhuriyeti Polisi veya Sırp paramiliter kuvvetlerinin yedek üyesi olarak beraberindeki diğer kişilerle 15-26 Mart 1999 tarihleri arasında iki ayrı maddeden suçlu bulunduğu, bunların ''bazı mülklere askeri ihtiyaçlarla haklı neden göstermeksizin el konulması, yağma, yasa dışı ve kasıtlı olarak mülkün imha edilmesi" ile "kimliği belirsiz cesetleri yakıp Drin Nehri'ne atarak saygısızlık yapmak" olduğu belirtildi.

Tasic ise savunmasında susma hakkını kullanarak suçsuz olduğunu iddia etti.

Kosova Adalet Bakanı Selim Selimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu davanın "savaş suçu işlediğinden şüphelenilen herkesi adalet önüne çıkarmaya kararlı" olduklarının göstergesi olduğunu söyledi.

Bu tür yargılamalarda zanlıların, Sırbistan gibi farklı ülkelerde saklanmasının sorun olduğunu belirten Selimi, bu durumda Venedik Komisyonunun tavsiyeleri doğrultusunda gıyabi yargılama usulüne başvurduklarını söyledi.