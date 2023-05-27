Kosova'da son durum

Kosova Başbakanı Albin Kurti, sosyal medya hesabından olayla ilgili açıklamada bulundu.

Kosova polisine gösterdikleri profesyonel tutum ve hukukun üstünlüğünü savundukları için teşekkür eden Kurti, "Onlar, her gün kanıtladıkları gibi, dün de Cumhuriyet'in düzenine, hukukuna, ülkenin o bölgesindeki para politik yapı tarafından yönetilen grupların yol açtığı ağır koşullara rağmen, çok etnikli bir güvenlik ortamının tasdiki için korkusuz ve onurlu olarak hizmet etmeye hazır olduklarını kanıtladılar." ifadesini kullandı.

Kurti, belediye başkanlarının iş yerine gitmesini "Olabilecek en normal şey." olarak nitelendirerek şunları kaydetti:

"Uluslararası ortaklarımız tarafından dile getirilen endişelerin farkındayız ve anlıyoruz. Ancak başka herhangi bir seçenek, hükûmetimizin yeni belediye başkanlarına karşı anayasal yükümlülüklerini yerine getirmemesi olacaktı ve bu temel belediye hizmetlerinin vatandaşa sunulmasını imkansız hale getirecekti. Bu nedenle tüm vatandaşların başbakanı olarak Kosova'nın Sırp vatandaşları başta olmak üzere herkesi çok etnikli, çok kültürlü, çok dilli ve çok partili olacak yeni belediye başkanları ve ekibiyle işbirliği yapmaya davet ediyorum. Onlar seçildi ve kimseye karşı değiller, herkesin hizmetindeler."

Kurti ayrıca ülkenin kuzeydeki yolların tamamının açık ve geçilebilir olduğunu kaydetti.

Bölgeyi sabah saatlerinde Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla da ziyaret etti.

Leposaviç Belediye Başkanı Lulzim Hetemi'yi ofisinde ziyaret etmesinin ardından yerel basına konuşan Sveçla, "Belediye Başkanımızı ziyaret ettim, hayırlı işler diledim. Desteğimizi dile getirdim, yerel ya da merkezi tüm kurumların vatandaşın yararına çalışması, zorluklara rağmen vatandaşa hizmet etmesi gerektiği konusunda mutabık kaldık. Tüm bu zorlukların üstesinden geleceğimize inanıyoruz. Kosova polisi Kosova'nındır ve burası da Kosova Cumhuriyetidir." dedi.

Kosova'daki en büyük Sırp partisi konumundaki Sırp Listesinin Genel Başkanı Goran Rakiç ise basın toplantısı düzenleyerek, Kosova polisi özel birlikleri kuzeyden geri çekilene kadar, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'ten Kosova ile diyalog sürecini askıya almasını talep ettiklerini bildirdi.

Bu arada, Quint ülkeleri (ABD, Fransa, İtalya, Almanya ve Birleşik Krallık) de bir açıklama yayınlayarak itidal çağrılarına rağmen hükûmetin kuzeydeki belediye binalarına zorla girme kararını kınadı.

Quint'in açıklamasında, "Kosova makamlarını derhal geri çekilmeye, gerilimi azaltmaya ve EULEX ve KFOR ile yakın koordinasyon sağlamaya çağırıyoruz. Zveçan'da EULEX'e yönelik saldırıları kınıyoruz. Sırbistan'ın Kosova sınırındaki Silahlı Kuvvetlerinin hazırlık seviyesini yükseltme kararından endişe duyuyoruz ve tüm tarafları kışkırtıcı söylemlerden kaçınarak azami itidal göstermeye çağırıyoruz." ifadesine yer verildi.

Kosova'nın kuzeyindeki belediye binaları Kosova polisinin özel birliklerince 24 saat korunmaya devam ediyor.

- KOSOVALI SIRPLAR VE GÜVENLİK GÜÇLERİ ARASINDA ARBEDE

Kosova'nın kuzeyinde çoğunlukla Sırpların yaşadığı Leposaviç, Zveçan ve Zubin Potok belediyelerinde polisin görevlendirilmesine karşı çıkan Kosovalı Sırplar ve güvenlik güçleri arasında arbede yaşanmıştı.

Kosova polisi açıklama yayımlayarak olayda 5 polis memurunun hafif yaralandığını ve 4 polis aracının zarar gördüğünü duyurmuştu.

Sırbistan Radyo ve Televizyonundaki (RTS) haberde, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in orduya "hazır ol" emri verdiği ve ordu mensuplarının Kosova sınırına hareket ettiği belirtilmişti.

- KOSOVALI SIRPLAR SEÇİMLERİ BOYKOT ETMİŞTİ

Kosova'nın kuzeyinde çoğunlukla Sırpların yaşadığı Leposaviç, Zveçan ve Zubin Potok belediyelerinde 23 Nisan'da yapılan olağanüstü yerel seçimleri kazanan belediye başkanları dün yemin ederek görevlerine başlamıştı.

Yemin törenleri, Kosovalı Sırpların seçim sonuçlarını tanımaması nedeniyle ve olası gerginlikleri önlemek adına, belediye binaları yerine bölgede Arnavutların yaşadığı köylerdeki kamu binalarında yapılmıştı.

Kosova'nın kuzeyinde çoğunlukla Sırpların yaşadığı 4 belediyede 23 Nisan'da yapılan yerel seçimleri Arnavut siyasi partilerinin adayları kazanmıştı. Seçimler Kosovalı Sırplarca boykot edilmişti.

Kosova Merkez Seçim Komisyonunun (KQZ), olağanüstü yerel seçimlerde bölgede kayıtlı 45 bin 95 seçmenden sadece 1567'sinin (yüzde 3,47) oy kullandığını açıklamıştı.

- SIRBİSTAN-KOSOVA İLİŞKİLERİ

Kosova, 117 ülke tarafından "bağımsız devlet" olarak tanınmasına rağmen kuzeyinde devam eden etnik gerginlikler ve Birleşmiş Milletler'e üye olamaması nedeniyle "Avrupa'nın donmuş ihtilaf bölgeleri"nden biri olarak nitelendiriliyor.

Sırbistan 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen Sırbistan ve Kosova, Avrupa Birliği arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak yol bulmaya çalışıyor.