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Dünya

Kosova'da Türk Mutfağı Haftası'nda Türk yemekleri tanıtıldı

Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği tarafından Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan Asırlık tariflerle Türk Mutfağı kitabından seçme tariflerle İstanbul Menüsünün sunumu yapıldı.

AA25 Mayıs 2022 Çarşamba 23:53 - Güncelleme:
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Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Fikrim Damka, Kosova'nın yeni Ankara Büyükelçisi Agon Vrenezi ve Kosova Meclisi Türkiye Dostluk Grubu üyeleri Büyükelçiliğin Resmi Konutu'nda ağırlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Başta Kosova Parlamentosu Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Sayın Enis Kervan ve grubun diğer değerli üyeleri olmak üzere, tüm misafirlerimize katılımları için şükranlarımızı sunarız." ifadesi kullanıldı.

Türk Mutfağı Haftası, 21-27 Mayıs arasında yurt içi ve dışında Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde gerçekleştiriliyor.

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