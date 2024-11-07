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Dünya

Kosova'dan Trump açıklaması: Cumhuriyetçiler iktidardayken bağımsız olduk, Demokratlar iktidardayken özgür olduk

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Donald Trump'ın ABD'nin 47. Başkanı seçilmesinin ülkesi için tehdit oluşturmadığını ifade ederek, 'Cumhuriyetçiler iktidardayken bağımsız olduk. Demokratlar iktidardayken özgür olduk' dedi.

AA7 Kasım 2024 Perşembe 17:01 - Güncelleme:
Kosova'dan Trump açıklaması: Cumhuriyetçiler iktidardayken bağımsız olduk, Demokratlar iktidardayken özgür olduk
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Cumhurbaşkanı Osmani, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) zirvelerinin 5'incisinin girişinde konuştu.

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Osmani, Avrupa ile ABD arasındaki işbirliğinin Trump'ın başkanlık döneminde güçlü bir şekilde devam edeceğini belirtti.

"DEVAM EDECEĞİNE GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE İNANIYORUM"

Gazetecilerin, "Trump'ın ABD Başkanı seçilmesi ülkeniz için tehdit oluşturuyor mu?" sorusu üzerine Osmani, "Ben bunu bir tehdit olarak görmüyorum. Aslında, Kosova on yıllardır ABD'den gelen iki partili desteğin faydasını gördü. Cumhuriyetçiler iktidardayken bağımsız olduk. Demokratlar iktidardayken özgür olduk. Her yönetimle çok yakın çalıştık ve bunun böyle devam edeceğine güçlü bir şekilde inanıyorum." yanıtını verdi.

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Trump'ın ABD başkanlığına seçilmesinin Kosova ile işbirliğini daha da güçlendireceğine inandığını kaydeden Osmani, bu yönde herkesin kendi katkısını sunmasının gerektiğini ifade etti.

"VUCİC İLE GÖRÜŞMEYECEĞİM"

Osmani, ayrıca zirve kapsamında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüşmeyeceğini ve iki ülke arasındaki diyalog toplantılarının Brüksel'de yapıldığını sözlerine ekledi.

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