Cumhurbaşkanı Osmani, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) zirvelerinin 5'incisinin girişinde konuştu.
Gazetecilerin, "Trump'ın ABD Başkanı seçilmesi ülkeniz için tehdit oluşturuyor mu?" sorusu üzerine Osmani, "Ben bunu bir tehdit olarak görmüyorum. Aslında, Kosova on yıllardır ABD'den gelen iki partili desteğin faydasını gördü. Cumhuriyetçiler iktidardayken bağımsız olduk. Demokratlar iktidardayken özgür olduk. Her yönetimle çok yakın çalıştık ve bunun böyle devam edeceğine güçlü bir şekilde inanıyorum." yanıtını verdi.
Osmani, ayrıca zirve kapsamında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüşmeyeceğini ve iki ülke arasındaki diyalog toplantılarının Brüksel'de yapıldığını sözlerine ekledi.