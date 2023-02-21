Kosovalı arama kurtarma askerleri ülkelerine döndü

Kosova Başbakanı Albin Kurti ve Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı'nın da katıldığı törende, arama kurtarma çalışmalarına katılan 39 askere, madalya takdim edildi.

Başbakan Kurti, törende yaptığı konuşmada askerlere çalışmaları ve cesaretleri için yürekten teşekkür ettiğini söyledi.

Kosova ile Türkiye halkları arasındaki bağın her geçen gün daha da güçlendiğini belirten Kurti, "Bu zor günde, dost Türkiye Cumhuriyeti halkının yanında olmak bizim insani yükümlülüğümüz ama aynı zamanda müttefikleri olarak da görevimizdir ve bu da tam olarak sizlerin sayesinde gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

Kurti, Türkiye'de bulundukları süre boyunca FSK askerlerine gösterilen teknik ve lojistik yardımlarından dolayı Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür etti.

Askerler, törenin tamamlanmasının ardından aileleri tarafından alkış ve çiçeklerle karşılandı.

Kosova hükümeti, 6 Şubat'ta Türkiye'deki uluslararası insani yardım operasyonuna destek amacıyla 36 askerden oluşan FSK birliğini Türkiye'ye göndermiş, 9 Şubat'ta Kosova Arama ve Kurtarma Derneğinden 6 personel ve 10 Şubat'ta 3 ilave personel de bu birliğe katılmıştı. 6 dernek personeli ise daha önce gelmişti.

FSK askerleri, 8 Şubat'ta Hatay'da 2 yaşında bir kız çocuğu ve annesini, 12 Şubat'ta da 45 yaşındaki bir erkek ve 13 yaşındaki bir kız çocuğunu enkaz altından sağ olarak çıkarmayı başarmıştı.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ülkede 8 Şubat'ın ulusal yas ilan edildiğini duyurmuştu.