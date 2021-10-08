Kosovalı Türk bakan Damka 17 Ekim'de düzenlenecek yerel seçimlerden umutlu

AA 8 Ekim 2021 Cuma 11:25 - Güncelleme: 8 Ekim 2021 Cuma 11:26

Kosova'da Kendin Karar Al Hareketi (VV) önderliğinde 22 Mart'ta kurulan kabinede, Kosova Demokratik Türk Partisini (KDTP) temsilen Bölgesel Kalkınma Bakanlığına getirilen KDTP Genel Başkanı Fikrim Damka, 17 Ekim Pazar günü yapılacak yerel seçim çalışmaları, Türkiye-Kosova ilişkileri ve Kosova'daki Türklerin durumu hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Damka, yerel seçimde Kosova'nın Priştine, Prizren, Mamuşa, Mitroviça, Gilan ve Vıçıtrın belediyelerinde yarışacaklarını belirterek yarıştıkları her belediyede en az birer meclis üyesiyle temsil edilmek istediklerini kaydetti.

Belediye düzeyinde iyi şekilde temsil edilmenin, kültür, eğitim, sağlık konularında hakların daha iyi savunabilmesi açısından gerekli olduğunu belirten Damka, "Seçim kampanyası süresince halkımızla bire bir görüşmelerde sorunlarını daha kolay tespit edebiliyoruz. İnanıyorum ki bu sorunların çözümü noktasında 17 Ekim'den sonra daha ciddi bir şekilde çalışmalara devam edecektir." dedi.

Damka, parti olarak gayelerinin Kosova'da yaşayan Türk toplumunun en iyi şekilde temsil edilmesi olduğunu belirtti.

Geçmiş dönemlerde yerel düzeyde görev yapan temsilcilerin çalışmalarına da değinen Damka, Prizren ve Mamuşa Belediyesi'nde önemli projelere imza attıklarını aktardı.

Damka, istikrarlı bir hükümetin Türkiye ile Kosova arasındaki ilişkilerin daha da iyiye taşınması için gerekli olduğuna işaret etti.

Dört yıl görev yapacak bir hükümetin Kosova'nın kalkınmasına katkı sağlayacağını aktaran Damka, bunun özellikle Kosova'da yaşayan Türk toplumunun sorunlarının çözümü konusunda yararlı olacağına inandığını söyledi.

Damka, yakın dönemde Kosova'nın çok sayıda seçim atlattığını ve bu yılın başında istikrarlı bir hükümetin kurulduğunu hatırlatarak şunları söyledi:

"Bu hükümette Belgesel Kalkınma Bakanı olarak görev yapmaktayım ve bugüne kadar 6 aylık süreçte bir sürü çalışmalarımızı ortaya koyduk ve Türkiye ile olan ilişkiler üzerine de ciddi bir çalışmamız gerçekleşiyor. Bu süre zarfı içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile yapmış olduğumuz ikili ilişkiler çerçevesinde uzmanlar desteğiyle ekipler Kosova'ya geldi. Önümüzdeki dönemde bizim ekiplerimiz Türkiye'ye gidecektir. Yani bu ortak çalışmaları her yönlü devam ettirme gayreti içerisindeyiz. Bu sadece bizim bakanlıkla değil ama ekonomik olarak yatırımcılarımızın özellikle Türk yatırımcıların Kosova'daki mevcut yatırımlarını genişletmesi konusunda da ciddi çalışmalarımız bulunuyor. İnanıyorum ki istikrarlı bir hükümet Kosova'ya gelen yatırımcılara daha teşvik edici politikalar uygulayacaktır."