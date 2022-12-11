Kosova'nın kuzeyinde polise ateş açıldı

Kosova Polisinden yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyinde yolları kapayan belirli suç gruplarına mensup kişilerce, Bernjak sınır kapısına giden yolda bulunan Ujman Gölü yakınlarındaki görevli polis memurlarına ateş açıldığı kaydedildi.

Üç farklı yerden gelen saldırıya meşru müdafaa kapsamında geri ateş açıldığı belirtilen açıklamada, bu grupların püskürtüldüğü ve belirsiz bir yöne uzaklaştıkları aktarıldı.

Polis, sahadan alınan bilgiler doğrultusunda başka bölgelerde de silah sesleri duyulduğunu, şimdiye kadar yaralı veya olası hasar konusunda resmi bir bilginin bulunmadığını açıkladı.

Kosova Polisi, daha önce yaptığı açıklamada, yollara konulan barikatlar nedeniyle Bernjak ve Jarinje sınır kapılarının kapandığını bildirerek, vatandaşlara diğer sınır kapılarını kullanmaları çağrısında bulunmuştu.

KOSOVA BAŞBAKANI: SIRBİSTAN BİRKAÇ GÜNDÜR KOSOVA'YI SALDIRGANLIKLA TEHDİT EDİYOR

Öte yandan, Kosova Başbakanı Albin Kurti, son dönemde yaşanan olaylar hakkında yaptığı açıklamada, Sırbistan'ın birkaç gündür Kosova'yı saldırganlıkla tehdit ettiğini vurguladı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Başbakanı Ana Brnabic'in, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1244 sayılı kararı uyarınca, Sırbistan ordusunun Kosova topraklarına dönmesi çağrısında bulunduğunu aktaran Kurti, "BMGK'nin 1244 sayılı kararı uyarınca bin asker diyorlar. Onlar çifte dönüş istiyor. Birincisi (Slobodan) Miloşeviç'in ve savaş zamanına dönmek istiyorlar. İkincisi, Kosova meselesinin BM'ye dönmesini ve AB'den mümkün olduğunca uzak olmasını istiyorlar." diye konuştu.

Ülkesinin Avrupai, demokratik ve Amerikan yanlısı olduğunu, çatışma istemediğini ve barış ile ilerleme istediğini kaydeden Kurti, saldırganlığa karşı tüm güçleriyle cevap vereceklerini ifade etti. Kurti, Sırbistan'ın "otokratik, Asya yanlısı olduğunu ve savaşı teşvik ettiğini" savundu.

Sırpların kuzeydeki eylemlerinin AB ve ABD tarafından kınanmamasının Belgrad'ı, Kosova'yı daha fazla istikrarsızlaştırma yönünde teşvik edeceğini vurgulayan Kurti, ülkesi ile Sırbistan arasındaki iki sınır kapısına giden yollardaki barikatların çekilmesini talep etti.

İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla'nın Kosova Barış Gücü (KFOR) komutanıyla iletişimde olduğunu belirten Kurti, "Kosova, etnik köken, din, cinsiyet veya yaş ayrımı yapmaksızın özgür ve çalışkan vatandaşların ülkesidir. Suçlular ve Russeverler başaramayacaklar. Kosova Cumhuriyeti kazanacak." dedi.

- KOSOVA-SIRBİSTAN GERGİNLİĞİ

Kosova'nın, ülkenin kuzeyindeki Sırp nüfuslu bölgelerde güvenlik güçlerinin mevcudiyetinin artırıldığını bildirmesi üzerine Sırbistan ve Kosova, bir kez daha gerilmişti.

Sırp nüfusun yoğun yaşadığı Kosova'nın kuzeyindeki 4 belediyede 18 Aralık'ta yapılması planlanan erken genel seçim öncesi iki ülke, bir kez daha karşı karşıya gelmişti.

Yerel medyadaki haberlerde, Kosova'nın kuzeyinde durumun sakin ancak gergin olduğu ifade ediliyor.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen Sırbistan ve Kosova, Avrupa Birliği (AB) arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak bir yol bulmaya çalışıyor.

Öte yandan, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, dün akşam yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeyinde yer alan 4 belediyedeki erken yerel seçimlerin Nisan 2023'e ertelendiğini duyurdu.