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Dünya

Kosova'nın Sağlık Bakanlığına Rifat Latifi atandı

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Sağlık Bakanlığı görevine, 350'den fazla bilimsel çalışmaya sahip Rifat Latifi'yi atadı.

AA16 Kasım 2021 Salı 18:54 - Güncelleme: 16 Kasım 2021 Salı 18:54
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Kurti, ülkedeki yerel seçimlerde Priştine Belediye Başkanı adaylığından dolayı görevinden istifa eden eski Sağlık Bakanı Arben Vitia'dan boşalan yere Latifi'nin atanması dolayısıyla basın toplantısı düzenledi.

Latifi'nin bir süre ABD'de yaşayıp çalıştığını ve şimdi Priştine'ye döndüğünü belirten Kurti, doktor Latifi'nin akademik ve sağlık alanında büyük tecrübeye sahip olduğunun ve 350'den fazla bilimsel çalışmada yer aldığının altını çizdi.

Bakan Latifi de sağlık standartlarını uzun vadede geliştirme yönünde çalışacağını taahhüt ederek, "İnsan kapasitesini arttırarak hizmet kalitesinin artırılmasına yatırım yapacağız." diye konuştu.

Latifi, 2009 yılında dönemin başbakanı Haşim Thaçi'nin sağlık danışmanı olarak görev yapmıştı.

Eski Bakan Vitia'nın istifa etmesinin ardından Sağlık Bakanlığı görevini vekaleten Sağlık Bakan Yardımcısı Dafina Geca yürütüyordu.

Kosova'da yerel seçimlerin birinci turu 17 Ekim, ikinci turu ise 14 Kasım'da düzenlenmişti.

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