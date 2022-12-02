''Kosova'nın tanınmasına asla izin vermeyeceğim''

Bosna Hersek'te iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) Başkanı Milorad Dodik, yerel medyaya yaptığı açıklamada, Kosova konusunda Sırbistan'ın görüşlerini takip ettiklerini belirterek, "Birleşmiş Milletler'in çok sayıda üyesi de Kosova'nın bağımsızlığını henüz tanımadı" dedi. Kosova'nın 2008'de uluslararası kurallara aykırı şekilde bağımsızlığını ilan ettiğini söyleyen Dodik, "Sırbistan topraklarının önemli bir parçasını çaldılar. Albin Kurti'nin sahte devleti bağımsızlığını ilan etti. Ancak Bosna Hersek de dahil olmak üzere dünyadaki birçok ülke bunu kabul etmedi. Sırp Cumhuriyeti var olduğu sürece Bosna Hersek'in bu tavrı asla değişmeyecek. Buna izin vermeyeceğim" diye konuştu.

Bosna Hersek'te 1992-1995 yılları arasında yaşanan savaşı sonlandıran Dayton Barış Anlaşması'nın getirdiği karmaşık siyasi yapı, Kosova'nın bağımsızlığının tanınması konusunda da engel teşkil ediyor. Devletin en üst makamı olan Devlet Başkanlığı Konseyi'nde herhangi bir kararın alınabilmesi için Boşnak, Hırvat ve Sırpları temsilen yer alan üç konsey üyesinin, uzlaşması gerekiyor.