İSTANBUL 14°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
05 Şubat 2021 Cuma / 23 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,0429
  • EURO
    8,4703
  • ALTIN
    408.15
  • BIST100
    1529.43
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kosova'ya içeriden İsrail tepkisi: Akıllıca değil
Dünya

Kosova'ya içeriden İsrail tepkisi: Akıllıca değil

Kosova'daki muhalefet partisi Kendin Karar Al Hareketinin Genel Başkan Yardımcısı Glauk Konyufca, ülkesinin İsrail büyükelçiliğini Kudüs'te açma kararının akıllıca bir politika olmadığını ifade etti.

AA05 Şubat 2021 Cuma 17:58 - Güncelleme: 05 Şubat 2021 Cuma 17:58
ABONE OL

Ülkesinde bir televizyon programına katılan Konyufca, Kosova ile İsrail arasında diplomatik ilişkilerin başlatılmasına ilişkin bir soru üzerine, Kosova Büyükelçiliğinin Kudüs'te açılmasının kararlaştırıldığını anımsatarak, bunun Kosova Dışişleri Bakanlığı ile Başbakan Avdullah Hoti'nin akıllıca bir politikası olmadığını söyledi.

Kosova'ya büyükelçiliğini Tel Aviv'e taşınması noktasında şart koşulmaması durumunda büyükelçiliğin Kudüs'te kalacağını savunan Konyufca, "Örneğin, Avrupa entegrasyonu süreci esnasında Avrupa Birliği Kosova'ya şart koşarsa, yani bizim AB'ye katılımımız büyükelçiliğin yerinin değiştirilmesiyle şartlandırılırsa, o zaman bunun gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu Kosova için hayati öneme sahip. Bizim AB'nin bir parçası olmamız hayati bir öneme sahip." değerlendirmesinde bulundu.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde Eylül 2020'de Beyaz Saray'da bir araya gelen Sırbistan ve Kosovalı liderler, ekonomi alanında normalleşme konusunda anlaşma imzalamıştı. Anlaşma ile ayrıca Kosova'nın İsrail ile diplomatik ilişkilerini başlatması ve büyükelçiliğini Kudüs'te açması, İsrail'in Kosova'yı bağımsız bir devlet olarak tanıması, Sırbistan'ın da İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması kararlaştırılmıştı.

Kosova ile İsrail arasında diplomatik ilişkilerin resmen başlatılmasına yönelik anlaşma ise 1 Şubat'ta imzalanırken, aynı gün İsrailli yetkililer Kosova'nın Kudüs'te büyükelçilik açmak için yaptığı başvuruyu onayladığını açıklamıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.