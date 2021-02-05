Kosova'ya içeriden İsrail tepkisi: Akıllıca değil

AA 05 Şubat 2021 Cuma 17:58 - Güncelleme: 05 Şubat 2021 Cuma 17:58

Ülkesinde bir televizyon programına katılan Konyufca, Kosova ile İsrail arasında diplomatik ilişkilerin başlatılmasına ilişkin bir soru üzerine, Kosova Büyükelçiliğinin Kudüs'te açılmasının kararlaştırıldığını anımsatarak, bunun Kosova Dışişleri Bakanlığı ile Başbakan Avdullah Hoti'nin akıllıca bir politikası olmadığını söyledi.

Kosova'ya büyükelçiliğini Tel Aviv'e taşınması noktasında şart koşulmaması durumunda büyükelçiliğin Kudüs'te kalacağını savunan Konyufca, "Örneğin, Avrupa entegrasyonu süreci esnasında Avrupa Birliği Kosova'ya şart koşarsa, yani bizim AB'ye katılımımız büyükelçiliğin yerinin değiştirilmesiyle şartlandırılırsa, o zaman bunun gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu Kosova için hayati öneme sahip. Bizim AB'nin bir parçası olmamız hayati bir öneme sahip." değerlendirmesinde bulundu.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde Eylül 2020'de Beyaz Saray'da bir araya gelen Sırbistan ve Kosovalı liderler, ekonomi alanında normalleşme konusunda anlaşma imzalamıştı. Anlaşma ile ayrıca Kosova'nın İsrail ile diplomatik ilişkilerini başlatması ve büyükelçiliğini Kudüs'te açması, İsrail'in Kosova'yı bağımsız bir devlet olarak tanıması, Sırbistan'ın da İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması kararlaştırılmıştı.

Kosova ile İsrail arasında diplomatik ilişkilerin resmen başlatılmasına yönelik anlaşma ise 1 Şubat'ta imzalanırken, aynı gün İsrailli yetkililer Kosova'nın Kudüs'te büyükelçilik açmak için yaptığı başvuruyu onayladığını açıklamıştı.