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Dünya

Kosta Rika Devlet Başkanı Alvarado, Kovid-19'a yakalandı

Orta Amerika ülkesi Kosta Rika Devlet Başkanı Carlos Alvarado, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.

AA10 Şubat 2022 Perşembe 22:10 - Güncelleme: 10 Şubat 2022 Perşembe 22:46
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Alvarado, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını, hafif belirtiler gösterdiğini ve genel durumunun iyi olduğunu kaydetti.

Çift doz aşı olduğunu hatırlatan Alvarado, "Kovid-19 testim pozitif çıktı. Kendimi iyi hissediyorum, Sağlık Bakanlığının açıkladığı tedbirlere uyalım." ifadesini kullandı.

Nüfusu 5 milyonu aşan Kosta Rika'da bugüne kadar 7 bin 730 kişi salgında hayatını kaybetti, 745 bin 949 kişi de virüse yakalandı.

Ülkede, ulusal aşı kampanyası kapsamında nüfusun yüzde 71,9'una çift doz aşı, yüzde 11,9'una da 3. doz aşı yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

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