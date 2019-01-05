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Kosta Rikalı gençler Türkiye’de üniversite okumak için sıraya girdi

Kosta Rikalı üniversite çağındaki gençler Türkiye’de eğitim almak için ülkedeki Türk Büyükelçiliği önünde kuyruk oluşturdu.

  • İHA
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Orta Amerika ülkelerinden Kosta Rika’da üniversite çağına gelen öğrenciler Türkiye’de eğitim almak için başkent San Jose’de bulunan Türk Büyükelçiliği önünde kuyruk oluşturdu.
 
Türk Büyükelçiliğinden yapılan 2019-2020 Türkiye Bursları açıklaması Kosta Rikalı öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü. Türkiye'de eğitim alma hayali kuran pek çok öğrenci burslar hakkında bilgi almak ve başvuru yapabilmek için Türk Büyükelçiliğine akın etti.
 
Burs programı, Türk üniversitelerinde lisans ve lisansüstü derecelerde uluslararası yüksek öğrenim fırsatları sağlamak için Türkiye hükümeti tarafından finanse ediliyor. Üniversiteler arasında; Boğaziçi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi gibi üst düzey okulların yer alması dikkat çekiyor.
 

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