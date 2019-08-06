'Türkiye ile ilişkileri ilerletmek için olağanüstü fırsatlar var'

Kısa süre önce ülkesinin Ankara Büyükelçisi olarak atanan Gustavo Campos Fallas, iki ülke ilişkileri, turizm ve ticaret alanlarındaki ikili ilişkilerin durumu hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

İki ülke arasındaki ilişkilerin 1950'ye dayandığını dile getiren Campos, Türkiye ve Kosta Rika arasındaki ilişkilerin her alanda mükemmel olduğunu ifade etti.

Büyükelçi Campos, bu anlamda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ilişkilerin 70'inci yıl dönümü olan 2020'de ülkesini ziyaret etmesinin çok anlamlı olacağını kaydetti.

İki ülkenin büyükelçiliklerini karşılıklı olarak açmasından bu yana ilişkilerin siyasi anlamda daha da güçlendiğine dikkati çeken Campos, turizm ve ticaret alanlarındaki ilişkileri geliştirmenin ekonomik düzeydeki hedefler arasında bulunduğunu belirtti.

- STRATEJİK İŞ BİRLİĞİNİ GELİŞTİRMEK İÇİN DAHA FAZLA ÇABA GÖSTERİLMESİ GEREK"

Campos, taraflar arasındaki ilişkileri ilerletmek için bilgi alışverişini güçlendirme sürecinde olduklarını söyleyerek "Büyükelçilik, her iki ülkenin özel sektörlerini yakınlaştırmak için çeşitli projeler geliştiriyor. İlişkilerimizi daha da ilerletmek için olağanüstü fırsatlar var." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Campos, üst düzey ziyaretlerin zaten mükemmel olan iki ülke diplomatik ilişkilerinin bağını daha güçlendireceğini, siyasi istişare mekanizmasının ilk toplantısının yakın dönemde dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde Kosta Rika'nın San Jose kentinde yapılmasının amaçlandığını kaydetti.

Campos, Kosta Rika'nın serbest ticarete açık bir ülke olduğunu ve 17 serbest ticaret anlaşması yaptıklarını dile getirerek Kosta Rika'nın Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatına (OECD) katılım sürecine öncelik verdiğini, Türkiye'ye de bu konudaki desteğinden dolayı minnettar olduklarını kaydetti.

İki ülkenin de stratejik iş birliğini geliştirmek için daha fazla çaba göstermesi gerektiğini vurgulayan Campos, Kosta Rika'dan Türkiye'ye 2001'den bu yana üç bakanın ziyaret gerçekleştiğini hatırlattı.

Büyükelçi Campos, şunları kaydetti: "Samimi, akıcı diplomatik ilişkilere sahibiz. Yakın zamanda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kosta Rika Dışişleri Bakanı Manuel E. Ventura ile Guatemala temasları kapsamında bir araya geldi. Bu yıl 20-21 Mayıs'ta Türkiye-Orta Amerika Entegrasyon Örgütü (SICA) Dışişleri Bakanları III. Siyasi Forumuna katılmak ve ikili görüşmeler yapmak üzere Guatemala’yı ziyaret etti."

Campos, Kosta Rika'nın mükemmel iş olanaklarına sahip olduğunu, Türkiye'den gelecek yatırımlar için yasal güvence ve hukukun üstünlüğü gibi temel koşulları sunduğunu kaydetti.

- "TÜRK TURİSTLERİN KOSTA RİKA'NIN DOĞAL GÜZELLİKLERİNİ GÖRMESİNİ İSTİYORUZ"

Kosta Rika ve Türkiye'nin özellikle aile kültürüne verdiği önem bakımından birçok kültürel özelliği paylaştığının altını çizen Campos, Türk turistlerin Kosta Rika'nın doğal güzelliklerini görmesini arzu ediyoruz. Kosta Rika bir macera merkezi ve ekolojik turizm açısından harika bir yer." diye konuştu.

Türk dizilerinin son yıllarda ülkesinde çok popüler olduğunu ifade eden Büyükelçi Campos, Türk dizilerinin oluşturduğu fenomenin iki ülkenin ekonomik gelişimine de büyük katkı sağladığını belirtti.

- "SON YILLARDA KOSTA RİKA’DAN TÜRKİYE’YE TURİST AKIŞINDA ARTIŞ VAR "

Campos, televizyon dizilerinin başarısının olağanüstü olduğunu belirterek şunları söyledi: "Son yıllarda Kosta Rika'da Türkiye'ye doğru turist akışında ciddi bir artış var. Görünüşe göre bu televizyon dizilerinin (Türk dizileri) bu başarıda güçlü bir etkisi bulunuyor. Kosta Rika'nın, görsel işitsel prodüksiyonlar açısından büyük potansiyeli var. Türk prodüksiyon ve reklam şirketleri için ideal bir yerdir. Kosta Rika'da televizyon programları ve filmler için olağanüstü yerler bulunuyor."

Siyasi istişareler çerçevesinde, cumhurbaşkanlığı düzeyinde bir ziyaretin değerlendirmeye alınabileceğini vurgulayan Campos, bunun da ikili ilişkilerin geliştirilmesine büyük katkı yapacağının altını çizdi.

- "FETÖ'NÜN KOSTA RİKA'DA HERHANGİ BİR FAALİYETİ YOK"

Campos, Kosta Rika'nın devletler arasındaki sağlıklı ilişkiye zarar verebilecek hiçbir dış unsura izin vermeyeceğini vurgulayarak "Elimizdeki bilgileri göre, FETÖ’nün Kosta Rika’da herhangi bir faaliyeti yok. Kosta Rika, istisnasız, şimdiye kadar olduğu gibi, Türkiye Cumhuriyeti ile dostane ilişkilerini daima ayrıcalıklı bir şekilde sürdürecektir."