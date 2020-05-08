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Dünya

Koşu yapan siyahi genci öldürmüşlerdi.. ABD'li ırkçı baba-oğul tutuklandı

ABD'nin Georgia eyaletinde koşu yapan silahsız bir siyahiyi vurarak öldüren baba ile oğlu tutuklandı.

AA08 Mayıs 2020 Cuma 13:33 - Güncelleme: 08 Mayıs 2020 Cuma 13:52
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ABD basınında çıkan haberlere göre, Gregory McMichael (64) ve oğlu Travis McMichael'in (34) şubat ayında Brunswick kentinde 25 yaşındaki Ahmaud Arbery'e saldırdığı anın kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Georgia Soruşturma Bürosu, dün tutuklanan beyaz baba ile oğlunun, cinayet ve ağır saldırıyla suçlandığını duyurdu.

Ülkede tepkiyle karşılanan 28 saniyelik kayıtta, baba ile oğlunun kamyonetleriyle koşu yapan Arbery'e yaklaştığı, Travis McMichael'in araçtan inerek Arbery ile itiştiği, daha sonra siyahi adamın silahla vurulduğu ve yere düşmeden önce sendeleyerek yürüdüğü görülüyor.

Kurbanın ailesinin avukatı S. Lee Merritt, kaydın ortaya çıkmasının ardından olayı "modern linç" diye nitelendirmiş ve ailenin adalet istediğini açıklamıştı.

Arbery'nin annesi Wanda Cooper-Jones da ABC'de yayınlanan "Good Morning America" programında hala yaşadıkları trajediyi anlamlandırmaya çalıştığını belirterek, kendisinde oğlunun öldürüldüğü anın görüntüsünü izleyecek gücü bulamadığını söyledi.

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