İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
06 Şubat 2021 Cumartesi / 24 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,058
  • EURO
    8,5155
  • ALTIN
    410.95
  • BIST100
    1527.17
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kovid-19 Afrika kıtasında yayılımını sürdürdü
Dünya

Kovid-19 Afrika kıtasında yayılımını sürdürdü

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 94 bini geçti.

AA06 Şubat 2021 Cumartesi 10:51 - Güncelleme: 06 Şubat 2021 Cumartesi 10:51
ABONE OL

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada Kovid-19 vaka sayısı 3 milyon 662 bin 921'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısının 3 milyon 161 bin 353'e ulaştığı kıta genelinde ölenlerin sayısı 94 bin 298 oldu.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır ve Etiyopya'da tespit edildi.

Küresel Aşı ve Aşılama Birliği (GAVI), dün, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında, 2021 yılının ilk yarısında Afrika'nın neredeyse tüm ülkelerine Kovid-19 aşısı ulaştıracağını duyurmuştu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.