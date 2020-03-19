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Dünya

Kovid-19 Avrupa'da gıda arzını aksattı

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sınırlarından geçişlere kısıtlama getirmesinin gıda arzını aksattığı bildirildi.

AA19 Mart 2020 Perşembe 16:54 - Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 16:54
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Brüksel merkezli Avrupa gıda sektörü konfederasyonu FoodDrinkEurope, tarım sektörü temsilcisi CELCAA ve çiftçi birliği COPA-COGECA ortak açıklama yayımladı.

Sektörlerinin Avrupa'da gıda güvenliğini sağlamayı hedeflediği vurgulanan açıklamada, AB üyesi pek çok ülkenin son dönemde sınırlarını kapattığı anımsatıldı.

Açıklamada, AB ülkeleri tarafından sınırlarda uygulanan önlemlerin, ticari faaliyetleri giderek zorlaştırdığı, bazı tarım ürünleri ile gıdaların teslimatında gecikmelere ve aksamalara neden olduğu kaydedildi.

AB içerisinde tarım ve gıda arz zincirinin yüksek derecede entegre bir yapıda çalıştığı anımsatılan açıklamada, tedarikte yaşanacak herhangi bir engellemenin faaliyetlerini kaçınılmaz olarak bozduğu ifade edildi.

Açıklamada, Avrupa'nın tamamına gıda sağlayabilmeleri için tek pazarın korunması gerektiği belirtilerek, AB Komisyonunun gıda, içecek ve tarımsal ürünlerin kesintisiz akışını sağlayacak tedbirler alması istendi.

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