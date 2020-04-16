Kovid-19 dünyayı nasıl değiştirecek? Gorbaçov: Liderlerin atacağı ilk adım bu olmalı

star.com.tr 16 Nisan 2020 Perşembe 15:56 - Güncelleme: 16 Nisan 2020 Perşembe 15:56

Sovyetler Birliği'nin son lideri Mihail Gorbaçov, dünyayı uluslararası ilişkilerdeki sert güçten uzaklaşmaya çağırdı. Gorbaçov, son zamanlarda Orta Doğu'da büyük bir sıcak çatışmanın eşiğine gelinmesini endişeyle izlediğini söyledi.

TIME dergisininde bir 'görüş' kaleme alan Gorbaçov, acil durumlarda ihtiyacımız olan güvenlik kavramının baştan düşünülmesi gerektiğini yazdı.

Gorbaçov yazısında, "Soğuk Savaş'ın sona ermesinden sonra bile güvenlik, çoğunlukla askeri terimlerle tasavvur edildi. Son birkaç yıldır duyduğumuz tek şey silahlar, füzeler ve hava saldırıları... Covid-19 salgını, bugün insanlığın karşı karşıya olduğu tehditlerin küresel nitelikte olduğunu ve yalnızca uluslar tarafından topluca ele alınabileceğini bir kez daha gösterdi. Silahlara harcanan kaynakların bu tür krizlere hazırlık için kullanılması gerek.' ifadelerini kullandı.

Hükümetlerin silahlanma yarışını besleyerek para kaybetmeye devam etmesi halinde, insanlığın tüm çabalarının başarısız olacağını söyleyen Gorbaçov, 'Asıl amaç insan güvenliği olmalı: yiyecek, su ve temiz bir çevre sağlamak ve insanların sağlığına özen göstermek..." dedi.

Dünya liderlerine askeri harcamaları yüzde 10 ila yüzde 15 oranında azaltmaya çağıran Gorbaçov, yeni bir bilince, yeni bir medeniyete doğru ilk adım olarak yapmaları gereken şeyin az da olsa bu olduğunu belirtti.

DÜNYA DEĞİŞECEK

Gorbaçov'un görüşleri arasında, salgından ölenlerin sayısı 130 bini aştı. Pandeminin etkisiyle dünya 1920'lerden daha kötü bir ekonomik krizin eşiğine doğru sürükleniyor.

Gorbaçov'un söylemlerinin yanı sıra, birçok uzman, siyasetçi ve düşünür de Covid-19 pandemisinin küresel tahribatının ardından hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını söylüyor.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geçtiğimiz günlerde, 'Yaşadığımız salgının ardından dünyada hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı açıkça görülüyor.' açıklamasında bulundu. Erdoğan'ın açıklaması uluslararası kamuoyunda da geniş yankı uyandırdı.

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