Kovid-19 ile mücadelede ''yetersiz'' kaldılar: CDC'de revizyon

CDC Direktörü Rochelle Walensky, yaptığı yazılı açıklamada, "test yapımından veri toplamaya ve iletişime kadar salgınla mücadelede oldukça dramatik hatalardan sorumlu olduklarını" belirtti.

Salgın sürecinde beklentileri karşılayamadıklarına işaret eden Walensky, kurumun yapısında ve işleyişinde bazı değişikliklere gideceklerini duyurdu.

Salgının ilk aşamalarında CDC, maske, sosyal mesafe, izolasyon kurallarını belirlemede yetersiz kaldığı için eleştirilerin hedefi olmuştu.

ABD'de bugüne kadar 95 milyon 65 bin 403 Kovid-19 vakası tespit edilirken, 1 milyon 64 binden fazla kişi hayatını kaybetti.