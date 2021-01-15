Kovid-19 ile ilgili korkunç iddia! İnsan ömrünü kısaltacak

AA 15 Ocak 2021 Cuma 19:54 - Güncelleme: 15 Ocak 2021 Cuma 19:56

ScienceDaily'nin haberine göre, Güney Kaliforniya Üniversitesi ve Princeton Üniversitesinden araştırmacılar, Kovid-19'un ABD'deki ortalama yaşam süresine etkisini araştırdı.

Sonuçları Ulusal Bilimler Akademisi Bildiriler Kitabı'nda yayımlanan araştırmada Kovid-19'un ABD'deki ortalama yaşam süresini 1,13 yıl kısaltacağı öngörüsünde bulunuldu.

Araştırmada siyahlar için ortalama yaşam süresinin 72,78 yıla, Latinler için 78,77 yıla ve beyazlar için 77,84 yıla ineceği tahmin edildi.

Ortalama yaşam süresindeki bu değişimin ABD'de son 40 yılın en büyük düşüşü olacağı vurgulanarak, siyahlarla beyazlar arasındaki yaşam süresi farkının 3,6 yıldan en az 5 yıla çıkacağı öngörüldü.

Araştırmacılardan Theresa Andrasfay, Kovid-19'un siyahlar ve Latin Amerikalıların ortalama yaşam süresindeki etkisinin sağlık hizmetlerine erişim, çalışma koşulları ve aile tipiyle ilişkili olduğunu belirtti.

Araştırmacılardan Prof. Noreen Goldman ise siyah ve Latin Amerikalıların yaşam beklentisindeki düşüşlerin bu gruplarda daha genç yaşlardaki ölümlerden kaynaklandığını bildirdi.

ABD'de 23 milyon 870 bin 669 kişiye Kovid-19 bulaşırken salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 398 bin 370 oldu.