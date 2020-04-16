AA 16 Nisan 2020 Perşembe 11:13 - Güncelleme: 16 Nisan 2020 Perşembe 12:07

Son 5 ayda 2 milyonun üzerinde kişiye bulaşan, dünya genelinde 130 bine yakın can kaybına yol açan Kovid-19, Avrupa'da da hayatı durdurma noktasına getirdi.

Kıtada hükümetler, virüsün yayılma hızını önlemek amacıyla olağanüstü hal (OHAL) ilanından dışarı çıkma yasağına kadar çok çeşitli uygulamaları hayata geçirerek, sağlık sistemlerinin çökmesini önlemek için yoğun çaba sarf etti.

Salgın, Avrupa'da etkisini ciddi şekilde sürdürse de bazı ülkelerdeki günlük ölü ve yeni vaka sayısındaki gerileme, normalleşme sürecine dönülebileceği düşüncesine yol açtı.

- Avusturya'da Paskalya sonrası ilk adım

Bu bağlamda başını Avusturya'nın çektiği çok sayıda ülke, Paskalya tatili sonrasında virüse karşı alınan bazı kararları gevşeterek, normalleşme yolunda ilk adımı attı.

Avusturya'da, 14 Nisan'dan itibaren 400 metrekarenin altındaki iş yerlerinin faaliyete geçmesine izin verilirken, park ve bahçeler de halkın hizmetine açıldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının nisan sonuna kadar uzatıldığı ülkede, 2 Mayıs itibarıyla alışveriş merkezleri, kuaförler ve çeşitli iş yerlerinde yeniden işbaşı yapılacağı duyuruldu.

Farklı spor dallarındaki profesyonel sporcular ile Birinci Futbol Ligi takımlarının yeniden antrenman yapmalarına izin verildi. Ayrıca 1 Mayıs itibarıyla tenis, golf, binicilik gibi dış mekan sporlarına da izin verileceği açıklandı.

Yetkililer, gastronomi ve eğlence sektörü için haziran ayını işaret ederken, yaz tatili için vatandaşların yurt dışına çıkmamaları tavsiyesinde bulundu.

- İTALYA'DA BAZI İŞ KOLLARINDA TEDBİRLER GEVŞETİLDİ



Avrupa'da Kovid-19 salgınından ilk ve en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İtalya'da, günlük ölü ve vaka sayılarında son haftalarda yaşanan gerilemeyle kademeli normale dönüş de tartışılmaya başlandı.

Ülke genelinde sıkı tedbirleri son olarak 3 Mayıs'a kadar uzatan İtalyan hükümeti, "2. Aşama" olarak tanımladığı normale dönüşün ilk adımını 14 Nisan'da kısmen başlattı.

Zorunlu ihtiyaçlar dışında evde kalınması, okulların kapatılması, hayati olmayan tüm üretim faaliyetlerinin durdurulması gibi sıkı tedbirlerin devam ettiği İtalya'da, hükümet son çıkardığı kararnameyle, kitapçılar, bebek ve çocuk ürünü satan iş yerlerinin açılması kararı aldı.

Kararnamede, ormancılık faaliyetleri, ahşap endüstrisi ile tarımsal üretimi de kapsayan sıkı tedbirler gevşetilerek, bu sektörlerin faaliyete geçmesine yeşil ışık yakıldı.

İtalyan basınına yansıyan bilgilere göre, salgına ilişkin verilerdeki düşüşe bağlı olarak hükümetin, sıkı tedbirlerin sona ereceği 3 Mayıs'tan sonra halkın maskeyle ve sosyal mesafe kurallarına uymak koşuluyla dışarı çıkmasına izin vereceği aktarıldı. Hükümetin yine mayıs ayında adliyelerle restoran ve kuaför gibi işletmelerin belli şartlar dahilinde açılmasına izin vermeyi planladığı belirtildi.

- FRANSA'DA OKULLAR 11 MAYIS'TA AÇILACAK



Fransa'da, Kovid-19 salgını nedeniyle serbest dolaşımın zorunlu haller dışında sınırlandırılması 11 Mayıs'a kadar uzatıldı. Bu tarihten itibaren ülkede okullar kademeli olarak açılacak. Üniversiteler ise yaza kadar kapalı tutulacak.

- İSPANYA'DA "YARI NORMALE DÖNÜŞ" İÇİN İLK ADIM ATILDI

"Kovid-19 aşısı bulunmadan hayatın tam anlamıyla normale dönemeyeceğini" her seferinde vurgulayan İspanyol hükümeti, salgından ciddi zarar gören ülke ekonomisindeki kaybı azaltmak ve yavaş yavaş gündelik hayata dönülmesini sağlamak için adımlar atmaya başladı.

Salgın nedeniyle 14 Mart'tan bu yana OHAL uygulanan İspanya'da, Paskalya tatilinin bitmesiyle inşaat sektörü çalışanları, üretim odaklı küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ) ve küçük esnafın işlerine geri dönmesine izin verildi.

Ülkede çalışanlara, iş yerlerinde sosyal mesafeye uymaları, maske takmaları ve gerekirse koruyucu giysi giymeleri tavsiyesinde bulunan yetkililer, halka ücretsiz 10 milyon maske dağıttı.

İşverenler Konfederasyonu yetkilileri ise İspanya'daki şirketlerin yüzde 95'inin bu önlemleri karşılayacak durumda olmadığı eleştirisinde bulundu.

- DANİMARKA'DA OKULLAR AÇILDI



Salgın nedeniyle neredeyse Avrupa'nın tamamında eğitime ara verilirken, Danimarka'da 15 Nisan itibarıyla anaokulu ve ilkokullar yeniden açıldı. Ayrıca sağlık alanındaki eğitim kurumları da hizmete girecek.

- ALMANYA'DA İŞ YERLERİ VE OKULLAR AÇILIYOR



Almanya'da 22 Mart'ta alınan tedbirlerin kademeli olarak gevşetilmesi kararlaştırıldı.

Buna göre, 20 Nisan'dan itibaren 800 metrekareye kadar olan mağazalar ile kuaförler, sıkı hijyen kurallarına uyma şartıyla açılacak.

Kovid-19'un yayılmasını önlemek için alınan tedbirlerin 3 Mayıs'a kadar uzatıldığı ülkede, 4 Mayıs itibarıyla hayvanat bahçeleri, kütüphane ve müzelerin yanı sıra okullar da kademeli olarak açılacak.

Almanya'da kitlesel büyük etkinlikler 31 Ağustos'a kadar yasaklanırken, kilise, cami ve sinagog gibi ibadet yerlerinde toplu ibadet yasağı da sürecek.