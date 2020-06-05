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Dünya

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1473, Meksika'da 816 kişi öldü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1473, Meksika'da 816 kişi hayatını kaybetti.

AA05 Haziran 2020 Cuma 09:12 - Güncelleme: 05 Haziran 2020 Cuma 09:12
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Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 1473 artarak 34 bin 21’e yükseldi.

Ülkedeki vaka sayısı da 30 bin 925 artışla 614 bin 941’e ulaştı.

Kovid-19 vakalarına ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldometer internet sitesine göre, Latin Amerika'da en fazla vaka ve ölümün olduğu Brezilya, dünyada da "ABD'nin ardından en fazla vaka tespit edilen ikinci ülke" konumunda bulunuyor.

-MEKSİKA'DA 816 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 816 artarak 12 bin 545’e yükseldi.

Ülkede tespit edilen Kovid-19 vaka sayısı da 4 bin 442 artışla 105 bin 680’e ulaştı.

Meksika'da 27 Mayıs'ta Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 500'ü aşmıştı. Ülkede ilk Kovid-19 vakası 28 Şubat'ta saptanmış, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.

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