Kovid-19 salgınında iyileşenlerin sayısı dünya genelinde 4 milyonu geçti

13 Haziran 2020 Cumartesi 19:22 - Güncelleme: 13 Haziran 2020 Cumartesi 19:37

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildikten sonra sağlığına kavuşanların sayısı 4 milyonu aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada virüs bulaşan 4 milyon 2 bin 857 kişi hastalığı yenmeyi başardı.

En fazla hastanın iyileştiği ilk 10 ülke sırasıyla ABD (842 bin 921), Brezilya (427 bin 610), Rusya (274 bin 641), İtalya (174 bin 865), Almanya (171 bin 900), Hindistan (159 bin 597), Türkiye (149 bin 102), İran (146 bin 748), Şili (137 bin 296) ve Peru (107 bin 133) oldu.

Çin'de ortaya çıkan virüs, kısa sürede 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 7 milyon 801 bin 9’a ulaşırken, virüs nedeniyle 429 bin 956 kişi hayatını kaybetti.