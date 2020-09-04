Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saat

AA 04 Eylül 2020 Cuma 21:09 - Güncelleme: 04 Eylül 2020 Cuma 21:09

Vaka sayısı ABD'de 6 milyon 336 bin 138'e, Brezilya'da 4 milyon 41 bin 638’e, Hindistan'da 3 milyon 936 bin 747'ye, Rusya'da ise 1 milyon 15 bin 105'e ulaştı.

Washington Üniversitesi Sağlık Ölçümleri ve Değerlendirme Enstitüsünce yapılan araştırmada ABD'de salgın tedbirlerinin gevşetilmesi halinde ölü sayısının yıl sonuna kadar 620 bine ulaşabileceği bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Kovid-19'a karşı 3 aşı adayının son klinik aşamada olduğunu belirterek, "Aşı belki ekim sonundan önce dağıtılır. Bunu seçimler yaklaştığı için değil, insanların hayatını kurtarmak istediğimiz için yapacağız." açıklamasında bulundu.

İspanya'da 10 bin 476 yeni vaka ve 184 can kaybı açıklanırken ülkede OHAL'in sona ermesinden bu yana en yüksek günlük vaka ve ölü sayısı kayda geçti. Madrid Özerk Yönetim Hükümeti, 10'dan fazla kişiyle toplanmaya, boğa güreşlerine, düğünlerde açık büfe ve dansa yasak getirirken 2 milyon kişiye hızlı test yapılacağını duyurdu.

İngiltere'de 1940 yeni vakanın tespit edilmesiyle son 97 günde görülen en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi. Ülkede toplam vaka sayısı 342 bin 351'e yükseldi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde yaygın aşılama çalışmalarının gelecek yılın ortasından önce beklenmediğini bildirdi.

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kovid-19 için çok sayıda umut verici aşı adayı olduğunu, bunların sadece "etkili" ve "güvenli" olduğu görüldüğünde kullanılacağını açıkladı.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde uygulanan sokağa çıkma yasağına rağmen günlük vaka sayısı ilk kez 100'ü aştı. Öte yandan, Filistin yönetiminden Sağlık Bakanı Mey Keyle başkanlığında bir heyet, salgınla mücadelede destek olmak için Gazze Şeridi'ne geldi.

Kovid-19'a yakalandığı açıklanan İtalya’nın eski başbakanlarından Silvio Berlusconi, tedbir maksatlı hastaneye kaldırıldı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya’nın Kovid-19 için geliştirdiği aşıyı oldu.

Irak'ta günlük vaka sayısı ilk kez 5 bini aşarken toplam vaka sayısı 252 bin 75'e yükseldi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, salgın tedbirleri kapsamında üye ülkeler arasında serbest dolaşımın ortak kriterlerle ve kesintisiz devamına yönelik düzenleme teklif etti.

Azerbaycan'da 8 Eylül'den itibaren Bakü'den diğer illere gidiş ve gelişlere, kafe ve lokantaların çalışmasına müsaade edildi.

Özbekistan'daki camilerde 20 Mart'tan itibaren geçici olarak kılınmayan cuma namazları bugün tekrar kılınmaya başladı.

Avustralya'da son 24 saatte 59 kişinin hayatını kaybetmesiyle, ülkede bir günde en fazla ölüm görüldü.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinden (BMMYK) yapılan açıklamada, mülteci ve sığınmacıların, salgın ile verilen mücadeleye tam olarak dahil edilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Kazakistan'da salgın nedeniyle uygulanan karantina sonucu bu yılın ocak-ağustos aylarında petrol üretiminden 3,8 milyar dolar düzeyinde gelir kaybı yaşandığı bildirildi.

Belarus'ta Belaviya Havayolu Şirketi, Rusya'ya uçuşların iptalini 30 Eylül'e kadar uzatma kararı aldı.