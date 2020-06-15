Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeler

AA 15 Haziran 2020 Pazartesi 22:11 - Güncelleme: 15 Haziran 2020 Pazartesi 22:11

"Worldometer" internet sitesine göre, salgından en fazla etkilenen ABD'de vaka sayısı 2 milyon 172 bine yükselirken can kaybı 118 bin 68'e ulaştı. Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 875 bini geçti.

Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), Kovid-19 tedavisinde hidroksiklorokin kullanımını 'faydasız' olduğu gerekçesiyle iptal ettiğini duyurdu.

Salgından en fazla etkilenen ikinci ülke Brezilya'da vaka sayısı 873 bin 963'e, can kaybı 43 bin 485'e çıktı. Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 453 bin 568 olarak açıklandı.

Rusya'da, Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 537 bin 210'a, can kaybı 7 bin 91'e ulaştı. İyileşenlerin sayısı 284 bin 539 oldu.

Son günlerde vaka ve ölüm sayılarının yükseldiği Hindistan'da ise vaka sayısı 10 bin 58 artarak 342 bin 841'e ulaşırken, 9 bin 914 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede 180 bin 225 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.

İngiltere'de ölenlerin sayısı 41 bin 736'ya, Kovid-19 saptanan kişi sayısı 296 bin 857'ye yükseldi. Ülkede salgınla mücadele kapsamında kapatılan perakende dükkanları bugün yeniden açıldı.

- İTALYA'DA SİNEMA, TİYATRO VE KÜLTÜR MERKEZLERİ AÇILDI



İspanya'da toplam vaka sayısı 291 bin 189'a çıkarken, son 24 saatte hiç can kaybı yaşanmayan ülkede ölü sayısı 27 bin 136'da kaldı. İspanya'da son bir haftadır Kovid-19 kaynaklı ölüm rapor edilmedi.

İtalya'da ise can kaybı 34 bin 371'e, toplam vaka sayısı 237 bin 290'a, iyileşenlerin sayısı 177 bin 10'a ulaştı. Ülkede bugünden itibaren sinema, tiyatro ve kültür merkezleri açıldı.

Fransa'da can kaybı 29 bin 436'ya yükselirken vaka sayısı 157 bin 372, iyileşen kişi sayısı da dünden bu yana değişmeyerek 72 bin 859 olarak açıklandı.

Belçika, bugünden itibaren Avrupa Birliği, Schengen ülkeleri ve İngiltere'ye sınırlarını açtı. Nüfus oranına göre salgından en çok etkilenen ülkelerden Belçika'nın vatandaşlarına ise 12 Avrupa ülkesinin sınırlarını açmayacağı bildirildi.

Çin'de son günlerde Kovid-19 vakalarında ani artış görülen başkent Pekin'de yeni vakaların odağındaki gıda pazarı ve çevresinde karantina tedbirleri alınırken, tüm kentte virüs kontrol önlemleri yeniden uygulanmaya başlandı.

İran'da Kovid-19 tedavisi sonucu iyileşenlerden 1000 kişi, immün plazma bağışı için başvuruda bulundu.

- YENİ ZELANDA'DA 24 GÜNDÜR KOVİD-19 VAKASI GÖRÜLMEDİ



Tunus Başbakanı İlyas el-Fahfah, ülkesinin Kovid-19'a karşı zafer kazandığını duyurdu.

Malezya hükümeti, salgın tedbirlerini hafifletme kapsamında ülkedeki gayrimüslim ibadethane ve anaokulların yeniden açılacağını duyurdu.

Özbekistan’da, Kovid-19'a karşı alınan önlemlerin hafifletilmesi kapsamında yurt dışı uçuşları düzenlenmeye başlandı.

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da normalleşme kapsamında bugün alışveriş merkezleri yeniden faaliyete geçti.

Avustralya'da normalleşme adımları kapsamında toplu mekanlarda 100 kişiden daha fazla kalabalığın bulunmasına izin verildi.

Yeni Zelanda'da son 24 gündür Kovid-19 vakası görülmedi.

Tayland'da salgınla mücadele çerçevesinde son iki aydır devam eden "sokağa çıkma" yasağı kaldırıldı.

Pakistan'da vaka sayısının 145 bine ulaşmasıyla ülkenin bazı bölgelerinde yeniden 14 günlük karantina uygulanmasına karar verildi.

Moldova'da Kovid-19’a karşı alınan tedbirlerin gevşetilmesi kapsamında uçak seferleri başladı, restoran ve kafeler faaliyete geçti fakat yeni bir önlem olarak 63 yaş üzerindekilere sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.