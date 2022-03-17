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Dünya

Kovid-19 testi pozitif çıkan İrlanda Başbakanı, Biden ile katıldığı galadan ayrıldı

ABD Başkanı Joe Biden ile gün içinde Beyaz Saray'da görüşmesi planlanan ve Kongredeki St Patricks Günü etkinliğine katılacak olan İrlanda Başbakanı Michael Martin'in Kovid-19 testinin 'pozitif' çıkması sonucu, Biden ile birlikte katıldıkları galadan erken ayrıldığı bildirildi.

AA17 Mart 2022 Perşembe 05:51 - Güncelleme: 17 Mart 2022 Perşembe 05:52
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Washington Post gazetesinin haberine göre, Biden ve Martin, akşam saatlerinde Washington DC'de düzenlenen bir gala etkinliğine katıldı.

Martin, etkinlik esnasında Kovid-19 testinin pozitif çıktığını öğrendi ve galadan erken ayrıldı.

MARTİN, BİDEN İLE TEMAS ETMİŞTİ

Öte yandan Beyaz Saray yetkilileri, etkinlikte Martin'in, Biden ile temas ettiğini, ancak ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) rehberi kapsamında "yakın temaslı" sayılmadığını bildirdi.

CDC rehberine göre, bir kişinin yakın temaslı olarak nitelendirilmesi için virüs kapan kişi ile en az 15 dakika yakın temas halinde olması gerekiyor.

Martin'in sabah saatlerinde Biden ile Beyaz Saray'da görüşmesi, ardından iki liderin ABD Kongresinde düzenlenen St Patricks Günü etkinliklerine katılması planlanıyordu.

Akşam saatlerinde ise Biden ve eşi Jill Biden, Martin ve eşini Beyaz Saray'da ağırlayacaktı.

  • Kovid-19
  • İrlanda başbakanı
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