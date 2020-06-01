AA 01 Haziran 2020 Pazartesi 17:39 - Güncelleme: 01 Haziran 2020 Pazartesi 17:39

Salahaddin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs önlemleri kapsamında vilayetin güney ve kuzeyindeki giriş-çıkış noktalarının kapatıldığı belirtildi.

Sadece gıda maddeleri taşıyan araçların vilayete girişine izin verileceği aktarılan açıklamada, söz konusu yasağın bir hafta boyunca geçerli olacağı ifade edildi.

Öte yandan Diyala Valiliği Basın Sorumlusu Yasir Bedir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vilayetin giriş-çıkışlara kapatıldığını söyledi.

Güvenlik güçleri, sağlık ekipleri ve basın mensuplarının söz konusu yasaktan muaf tutulacağını kaydeden Bedir, salgının yayılmasını önlemek için tedbirleri en üst seviyeye çıkardıklarını dile getirdi.

Irak'ta son günlerde özellikle başkent Bağdat'ta Kovid-19 vaka sayılarında artış yaşanıyor.

Ülkede şu ana kadar virüs kaynaklı toplam can kaybı 185, vaka sayısı ise 5 bin 873 olarak açıklanmıştı.