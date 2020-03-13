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Dünya

ABD'de sayı her geçen gün artıyor! Kovid-19 sebebiyle 1678 vaka, 41 ölü

ABD'de teyid edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının 1700'e yaklaştığı, ölü sayısının ise 41 olduğu belirtildi.

AA13 Mart 2020 Cuma 21:59 - Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 21:59
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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından derlenen son verilere göre, ülkede teyid edilen Kovid-19 vaka sayısı 1678 oldu.

Rakamlar her geçen gün yükselirken, salgından ölenlerin sayısı ise 41'i buldu.

29 EYALETTE 'ACİL DURUM' İLAN EDİLDİ

ABD genelinde 50 eyaletin 46'sında salgın vakalarına rastlanırken, bu eyaletlerden 29'u acil durum ilan etti.

33 vakanın teyid edildiği Louisiana eyaletinde 4 Nisan'da yapılması planlanan ön seçimlerin, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 2 ay ertelendiği bildirildi.

Louisiana, salgın nedeniyle ABD'de ön seçimleri erteleyen ilk eyalet oldu.

Bir kadın evinde öldürülmüş halde bulundu

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