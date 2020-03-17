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Dünya

Kovid-19'a karşı Kolombiya, Ekvador, Venezuela ve Peru'da yeni önlemler

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karşısında Kolombiya, Ekvador, Venezuela ve Peru'da yeni önlemler alındı.

AA17 Mart 2020 Salı 07:18 - Güncelleme: 17 Mart 2020 Salı 07:18
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Kovid-19’dan 57 vatandaşı etkilenen Kolombiya'da hükümet 30 Mayıs'a kadar kara ve deniz sınırlarda giriş ve çıkışı yasakladı.

Kararı sosyal medya hesabından duyuran Devlet Başkanı Ivan Duque, yalnızca belirlenen bazı sınır kapılarında kargoların giriş ve çıkışına izin verileceği bilgisini paylaştı.

Bu arada ülkenin önemli kentlerinden Bucaramanga ile Cordoba, Meta ve Quindio yönetim bölgelerinde salgın karşısında belirli saatlerde sokağa çıkma yasakları getirildi.

- EKVADOR'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Ekvador hükümeti de ülkede şu ana kadar 2 kişinin ölümüne neden olan ve 58 kişiye bulaşan Kovid-19 karşısında sokağa çıkma yasaklarını da kapsayan yeni kararname yayınladı.

Devlet Başkanı Lenin Moreno, kararnameyle sağlık ve afetlere müdahale dışında bütün kamu hizmetlerinin durdurulduğunu açıkladı.

Ekvador'da 21:00 - 05:00 arası sokağa çıkma yasağı getirildiğini, 14 gün boyunca havada ve karada şehirler arası yolcu taşımacılığının askıya alındığını belirten Moreno, şehir içinde araçların trafiğe çıkışının, plaka numaralarına göre düzenleneceğini bildirdi.

- VENEZUELA'DA KARANTİNA TÜM ÜLKEYE YAYILDI

Kovid-19'a yakalananların 33'e yükseldiği Venezuela’da ise önceki gün başlatılan ve 7 bölgeyi kapsayan karantina tüm ülkeye yayıldı.

Başkent Caracas'taki devlet başkanlığı sarayı Miraflores'te toplanan bakanlar kuruluna liderlik eden Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkenin resmi televizyonu VTV’de yayınlanan konuşmasında Kovid-19'la ilgili son durumu anlattı.

Maduro, Kovid-19'a yakalananların sayısının 33'e yükseldiğini, vakaların 28'inin Avrupa'dan 5'inin ise Kolombiya'nın sınır kenti Cucuta'dan geldiği bilgisini paylaştı.

Venezuela'nın tamamında karantina uygulamasına geçildiğini kaydeden Maduro, ayrıca Çin'in ülkesine Kovid-19 tespit kitlerinin de aralarında bulunduğu bazı ekipmanlar göndereceğini aktardı.

- PERU'DA KARANTİNA VE OLAĞANÜSTÜ HAL

Yeni tip koronavirüse yakalananların sayısının 88'e ulaştığı Peru'da bu ay sonuna kadar devam edecek olağanüstü hal ve sosyal tecrit uygulanmaya başlandı.

Ülke basınındaki haberlere göre karantinanın ilk gününde esneklik gösterildiğini ifade eden İçişleri Bakanı Carlos Moran, artık tüm sınırların kapatıldığını ve şehirler arası ulaşımın asker kontrolünde tamamen durdurulduğunu vurguladı.

Kesik kol soruşturması sürüyor

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