Kovid-19'u pozitif çıkan göçmenler ABD'ye alındı

AA 03 Mart 2021 Çarşamba 23:30 - Güncelleme: 03 Mart 2021 Çarşamba 23:30

ABD'de Teksas polisinin, iltica talebiyle sınıra gelen yasa dışı göçmenlerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasına rağmen, ülkeye girişine izin verdiği ortaya çıktı.

Fox News haber kanalının internet sitesindeki haberinde, Teksas sınır devriyesinin, ocak sonundan bu yana Meksika'dan iltica amacıyla giriş yapan 100'den fazla illegal göçmeni, sınır kapısında yapılan Kovid-19 testlerinin pozitif çıkmasına rağmen salıverdiği ve istedikleri eyalete seyahatte bulunmasına müsaade ettiği bilgisine yer verildi.

Sınır şehri Brownsville Sözcüsü Felipe Romero, 25 Ocak'tan bu yana gelen göçmenlerin yüzde 6,3'ünün Kovid-19'lu olduğunu belirlediklerini ve 108 göçmenin bu durumu bilindiği halde kanun gereği ülke içine seyahat etmesine izin verdiklerini kaydetti.



"Kovid-19 testi pozitif bir kimsenin ABD içinde seyahat etmesini önleme yetkisine sahip olmadıklarını" ifade eden Romero, bu kişilere kendilerini karantinaya almaları ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) yönergelerini takip etmeleri tavsiyesinde bulunduklarını sözlerine ekledi.

ABD'ye gelen yasa dışı göçmenler, gümrük kapısındaki işlemlerden sonra, genellikle ayak bileği monitörü takılarak serbest bırakılıyor. Göçmenlerin, istedikleri eyalete ulaştıklarında ABD'de kalmak için resmi iltica işlemlerini başlatmaları gerekiyor.