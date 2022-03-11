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Dünya

Yeni varyant 'Deltacron' ABD ve Avrupa'da görüldü

Kovid-19'un Delta ve Omicron genlerini içeren ve 'Deltacron' adı verilen yeni varyantı ABD ve Avrupa'da en az 17 kişide görüldü.

AA11 Mart 2022 Cuma 10:32 - Güncelleme: 11 Mart 2022 Cuma 10:35
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GB News'in haberine göre, araştırmacılar, Deltacron'a ilişkin araştırmaların sınırlı olduğunu, bu nedenle daha bulaşıcı veya ağır hastalığa neden olup olmadığını söylemek için erken olduğunu belirtti. Fransa'daki IHU Mediterranee Enstitüsünden Philippe Colson, yeni varyanta yakalanan üç hasta tespit ettiklerini bildirdi. Colson, yeni varyantın Omicron'un başak proteini ile Delta varyantının gövdesinin birleşimiyle oluştuğunu aktardı. Genetik araştırma şirketi Helix tarafından hazırlanan bir rapora göre ise Amerika Birleşik Devletleri'nde birbirinden bağımsız iki Deltacron vakası belirlendi. Ayrıca, diğer virüs araştırma ekiplerine göre, ocak ayından itibaren Avrupa'da 12 Deltacron vakası kaydedildi.

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