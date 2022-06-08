Kovid'ten sonra yeni salgın: Uykusuzluk

Ergenlik döneminde melatonin hormonu çocukluk yıllarına kıyasla daha geç saatlerde salınmaya başlar. Bu da gençlerin yaklaşık olarak saat 23:00'e kadar uykuya dalmaya hazır olmadığı anlamına geliyor.

Günümüzde ise gençlerin çoğu 8 saat bile uyuyamıyor. ABD merkezli Ulusal Uyku Vakfı'na göre 8-10 arası uyku uyuması gereken gençler, sabahları erken uyanmakta güçlük çekiyor ve erken saatlerde başlayan eğitimlerden verim alamıyor.

CNN International'a değerlendirmelerde bulunan yazar Lisa L. Lewis, uykunun gençler için duygusal bir tampon olduğunu ve duygusal esneklik sağladığını belirterek, "Ergenlik, beyin gelişimi için önemli bir dönemeç ve uyku, bu gelişimin çoğunun gerçekleştiği yer." ifadelerini kullandı.

Sınıfta uyuyan öğrencilerin ne uykudan ne de eğitimden verim alamadığını belirten Lewis, "Uykusunu iyi alamayan öğrenciler iyi öğrenmiyorlar." dedi.

Ayrıca ABD'de yürütelen çeşitli araştırmalar, okullar daha geç başlama saatlerine geçtiğinde, okula devam oranlarında iyileşmeler gördüklerini ve mezuniyet oranlarının arttığını gösterdi.

Kovid-19 ile birlikte artan uyku düzensizliğiyle ilgili olarak konuşan Lewis, "Çeşitli ergen grupları arasında 'ruh sağlığı alarmı' verildiğini gördük. Aralık ayında, ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi gençlerin ruh sağlığı konusunda özel bir rapor yayınladı. Gençler arasında mental sağlığın kötüleştiğini gösteren yeni verilerde, %37'sinin Kovid-19 sırasında bunalım yaşadığı, %44'ünün ise son 12 ay içinde sürekli üzüntü veya umutsuzluk duyguları yaşadığı bilgileri yer aldı." dedi.

UYKUSUZLUĞUN İLACI SPOR

Sporun vücuttaki enerjiyi doğru yönlendirmede iyi bir araç olduğunu ifade eden Lewis, "Sporla birlikte uyku kalitesi artar. Bu nedenle genel olarak iyi dinlenmiş gençler daha mutlu ve sağlıklı olur. Okulda daha başarılıdırlar ve duygusal olarak daha dayanıklı olurlar." diye konuştu.

Makalede yatmadan önceki bir saat içinde hiçbir teknolojik cihazın kullanılmaması ve beynin stres gibi yoğun düşüncelerden arınması için yeni rutinler edinilmesi gerektiğini belirten Lewis, "Beyinler bilgisayr değil, kapatıp uyuyamayız." dedi.

Uyuma süresi farklı yaş gruplarında değişkenlik gösterse de bazı istisnalar olabilir ancak genel olarak 13 yaşına kadar olan çocuklara bakıldığında 9-11 saate ihtiyaçları olduğu saptanırken, yetişkinler için önerilen aralık 7-9 saattir.

Star Gazetesi