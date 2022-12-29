Kral Abdullah'tan İsrail'e uyarı: Bu kırmızı çizgi

İsrail merkezli Haaretz gazetesinde yer alan habere göre, Kral Abdullah, CNN'den Becky Anderson'a, Kudüs'teki kutsal bölgelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ürdün Haşimi Krallığı, Kudüs'teki Müslüman kutsal mekanların hamisi olarak özel role bir sahip.

Abdullah, İsrail'de yeni göreve gelecek Binyamin Netanyahu hükümetini, Kudüs'teki kutsal bölgelerin "kırmızı çizgi" olduğu konusunda uyardı.

Kutsal bölgelerdeki statükonun değişimine dair endişelere değinen Abdullah, "İnsanlar bizimle çatışmaya girmek isterse, oldukça hazırlıklıyız. Eğer bu kırmızı çizgileri zorlamak istiyorlarsa ona göre davranacağız." açıklaması yaptı.

Kral, yeni bir intifadadan endişe duyulması gerektiğinin altını çizerek, "Ve bu gerçekleşirse, bu yasa ve düzenin tam bir çöküşü olur ve ne İsraillilerin ne de Filistinlilerin fayda sağlayamayacağı bir durumdur." ifadelerini kullandı.

Abdullah, İsrail'in Yahudilerin Harem-i Şerif/Tapınak Dağı'ndaki ibadet etmesini engelleyen "apartheid" rejimiyle mücadele etme sözü veren aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi lideri Itamar Ben-Gvir'e dair de yorum yaptı.

Gvir gibi kişilerin sadece Ürdün'ün değil uluslararası kamuoyunun da merceği altında olduğunu düşündüğünü söyleyen Abdullah, "İsrail'de de bizim kadar endişeli pek çok insanın olduğuna inanmak zorundayım." değerlendirmesinde bulundu.

Abdullah, ülkesinin, kutsal yerlerin statüsündeki değişikliklere nasıl tepki vereceğine dair yorum yapmadı.

ABD, İsrail ile Filistin arasında sürekli olarak gerilime neden olan Harem-i Şerif'teki tarihi statükonun korunması hususunda taraflı tutum benimsiyor.

- Aksa'daki olaylar

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusunda nisan ayında toplanan gençlerin sabah namazından sonra İsrail polisine taş atması üzerine olaylar çıkmıştı.

Devam eden olaylarda İsrail polisi, Harem-i Şerif'te çıkan olaylarda yüzlerce kişiyi gözaltına almış, en az 152 kişi yaralanmıştı.