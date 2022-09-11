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Dünya

Kral Charles'ın sert tavırları! El hareketi gündem oldu

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümünün ardından resmen Kral olarak koltuğa oturan 3. Charles'ın yemin bildirisini imzalarken ki sert tavırları dikkat çekti.

11 Eylül 2022 Pazar 08:42 - Güncelleme:
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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in hayatını kaybetmesinin ardından Charles'ın İngiltere'nin yeni kralı olduğu resmen ilan edildi.

Kraliçe 2. Elizabeth'in oğlu Charles'ın ülkenin yeni kralı olduğu Londra'da St. James Sarayı'nda düzenlenen törenle resmen duyurulmuş oldu. İlk kez televizyonlardan canlı yayınlanan törene, Kraliyet Danışma Meclisi Üyeleri (Privy Counsellors) Prens William, Charles'ın eşi Camilla, ülkenin eski Başbakanları David Cameron, Gordon Brown ve Tony Blair katıldı.

Törende konuşma yapan Kral 3. Charles, "Sizin ve tüm ulusun, sanırım tüm dünyanın hepimizin çektiği bu onarılamaz kayıp karşısında acımı ne kadar derinden paylaştığınızı biliyorum." ifadesini kullandı.

Kral 3. Charles, "Bu büyük mirasın ve egemenliğin bana intikal eden görev ve ağır sorumluluklarının derinden farkındayım. (Kraliçe 2. Elizabeth tarafından) Anayasal hükümeti desteklemek için ortaya konan ilham verici örneği takip etmeye çalışacağım." şeklinde konuştu.

KRAL CHARLES'IN SERT TAVIRLARI! EL HAREKETİ GÜNDEM OLDU

St. James Sarayı'nda düzenlenen törenle krallığını ilan eden Charles'in ilan belgelerini imzalaması sırasında sert tavırları ve yanındaki görevliye yaptığı el hareketi ülkede gündem oldu.

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