Kral Selman af çıkardı: Yüzlerce mahkum serbest bırakıldı
2 Ekim'de girdiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda vahşice öldürülen Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrası Suudi Kral Selman çıktığı yurt içi turunda Kasim bölgesindeki tutukluların serbest bırakılması talimatı verdi.
- star.com.tr
Veliaht Prens İbn Selman'ın danışmanı Bader Al Asker sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Kral Selman'ın Kasim bölgesinde insan hakları davalarında yargılanan tüm tutukluların serbest bırakılması talimatı verdiğini açıkladı.
Cemal Kaşıkçı'nın Suudi yetkililerce vahşice öldürülmesinin ardından Riyad yönetimi daha önce yolsuzluktan tutukladığı prensleri serbest bırakmaya başlamıştı.
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