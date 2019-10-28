Kral Selman'dan Başkan Erdoğan'a Cumhuriyet Bayramı tebriği
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kutlama mesajı gönderdi.
- AA
Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Kral Selman ve Veliaht Prens, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kutlama mesajı göndererek Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96. yıl dönümünü tebrik etti.
Kral Selman ve Veliaht Prens'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, hükümete ve Türk halkına en içten tebriklerini ileterek sağlık ve mutluluk temennisinde bulunduğu aktarıldı.
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