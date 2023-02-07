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Dünya

Kral Selman'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde hayatını kaybedenler için taziye mesajı gönderdi.

AA7 Şubat 2023 Salı 12:05 - Güncelleme:
Kral Selman'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye
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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Kral Selman mesajında "Depremde vefat edenlerin ailelerine ve Türk halkına en içten taziyelerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verdi.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileklerinde bulunan Suudi Arabistan Kralı, "Bu acı olayda yanınızda olduğumuzu ve sizi desteklediğimizi teyit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Enkaz altındakilerin sağ salim kurtulması, yaralılara acil şifa temennisinde bulunan Veliaht Prens Bin Selman, Suudi Arabistan'ın Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu vurguladı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman dün de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletmişti.

  • Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz
  • deprem
  • taziye

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