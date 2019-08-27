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Kraliçe Elizabeth çileden çıktı, talimatı verdi!

İngiltere Kraliçesi Elizabeth’in, en beğendiği evi olan Windsor Kalesi’nin olağanüstü görüntüsünü sprey boyalarla bozulmasından dolayı çok üzgün ve çok sinirli olduğu öğrenildi. Kraliçe’nin, Windsor Kalesi’nin eski haline kavuşması için talimat verdiği belirtildi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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The Sun’da yer alan habere göre, Windsor Kalesi’ne giden demir yolunun geçtiği bir viyadüğün üzerine bir gecede 3 metreye 18 metre uzunluğunda bir grafiti yapıldı.
 
Kraliyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Kraliçe Elizabeth’in Windsor Kalesi’nin görüntüsünün bozulmasından dolayı çok üzgün olduğu belirtildi. Kraliçe’nin, “bu yersiz vandallığın sebep olduğu çirkinliğin giderilmesi ve Windsor Kalesi’nin eski güzelliğine kavuşturulması için yardımcılarına talimat verdiği” öğrenildi.
 
Söz konusu grafitiyi kimin yaptığı bilinmezken, viyadüğe yazılan HELCH ifadesinin daha önce Londra’nın çeşitli yerlerindeki M1, M4 ve M25 gibi pek çok köprüsüne de yazılmış olduğu tespit edildi.

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