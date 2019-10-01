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Kraliçe Johnson’ı görevden alabilir  

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in, danışmanlarından ülkenin başbakanını hangi koşullar altında görevden alabileceğine ilişkin görüş istediği iddia edildi.

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“I” gazetesinin Buckingham Sarayı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Kraliçe 2. Elizabeth, danışmanlarına başbakanı hangi koşullarda görevden alabileceğini sordu. Kraliçe’nin bu adımı, İngiliz Anayasa Mahkemesinin, geçen hafta hükümetin parlamentoyu tatil kararını yok hükmünde saydığı kararını açıklamasından önce geldi. Habere göre Kraliçe, 1953’te tahta çıktığından bu yana ilk kez böyle bir senaryo üzerinde durma ihtiyacı hissetti. Başbakan Boris Johnson, geçen ay Kraliçe’den parlamentonun 5 hafta tatil edilmesi talebinde bulunmuş, Kraliçe de buna onay vermişti.  Anayasa Mahkemesinin geçen hafta Johnson’ın meclisi tatil etme talebini yok hükmünde saydığı kararı üzerine, Kraliçe’nin bu yöndeki fermanı da “boş bir kağıt parçası” diye nitelendirilmişti. İngiltere’de sembolik görülse de Kraliçe’nin yetkileri arasında, başbakanı ve bakanları atamak da yer alıyor. 

Yangında tüpün patladığı an kamerada

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