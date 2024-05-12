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Dünya

Kralın elinde Filistin bayrağı! Balkondan böyle destek verdi

Danimarka Kralı Frederik X, Filistin için eylem yapan vatandaşlarına destek olmak amacıyla balkondan Filistin bayrağı salladı.

12 Mayıs 2024 Pazar 08:19 - Güncelleme:
Kralın elinde Filistin bayrağı! Balkondan böyle destek verdi

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Danimarka Kralı Frederik X, ülkesinde Filistin için düzenlenen bir eyleme destek vererek dikkatleri üzerine çekti. Kral, Kopenhag Sarayı'nın balkonundan çıkan kalabalığa katılarak Filistin bayrağını salladı. Kral Frederik'in bu jesti, Filistin'e olan destek ve duyarlılık mesajı olarak yorumlandı. Eylemde toplanan vatandaşlar, Kral'ın bu davranışını büyük bir memnuniyetle karşıladı. Filistin ile İsrail arasındaki çatışmaların devam ettiği bir dönemde yapılan bu hareket, uluslararası camiada da yankı uyandırdı.

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