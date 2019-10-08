Kral’ın korumasıkonuştuğu için öldü!

Katar merkezli Kuds’ul Arabi gazetesi, General’in Kral Selman’a Suudi Arabistan’a ve bölge siyasetine ilişkin son haberleri aktardığını yazdı. Korumasının Kral Selman’a Aramco saldırılarından Yemen savaşına dair cepheden doğru haberleri aktardığını belirten gazete, Prens Muhammed bin Selman’ın bu durumdan endişelenerek General’i ortadan kaldırdığını öne sürdü. Haberde ayrıca, Kral Selman’ın oğlu da dahil kimseye güvenmediği kaydedildi. Kral’ın günde sadece birkaç saat uyanık kaldığı aktarılırken, Selman’ın günün geri kalan zamanlarını da sakinleştirici ilaçların etkisiyle uyuyarak geçirdiği ifade edildi.