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Kral’ın korumasıkonuştuğu için öldü!

Suudi Arabistan’da Kral Selman bin Abdülaziz’in yakın koruması General Abdülaziz’in geçen ay öldürülmesinin ardından ortaya atılan iddialara bir yenisi eklendi.

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Katar merkezli Kuds’ul Arabi gazetesi, General’in Kral Selman’a Suudi Arabistan’a ve bölge siyasetine ilişkin son haberleri aktardığını yazdı. Korumasının Kral Selman’a Aramco saldırılarından Yemen savaşına dair cepheden doğru haberleri aktardığını belirten gazete, Prens Muhammed bin Selman’ın bu durumdan endişelenerek General’i ortadan kaldırdığını öne sürdü. Haberde ayrıca, Kral Selman’ın oğlu da dahil kimseye güvenmediği kaydedildi. Kral’ın günde sadece birkaç saat uyanık kaldığı aktarılırken, Selman’ın günün geri kalan zamanlarını da sakinleştirici ilaçların etkisiyle uyuyarak geçirdiği ifade edildi. 

 

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