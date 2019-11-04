Kraliyet ailesini dolandırdılar

İngiltere’nin Veliaht Prensi Charles’ın vakıf evinde sergilenen ve değeri 105 milyon sterlini geçen ünlü tablolar sahte çıktı. Bir benzeti ressamı, resimleri kendisinin yaptığını itiraf etti, 17 tablo apar topar saraydan gönderildi.

Toplam değeri 105 milyon sterlin olan 17 tablo arasında 50 milyon sterlinlik bir Monet nilüfer resmi, 42 milyon sterlinlik bir Picasso ve 12 milyon sterlinlik bir Dali tablosu da yer alıyor. Tabloları Formula 1’in varisi Petra Ecclestone’un eski eşi ünlü işadamı v Stunt’tan kiralayan Kraliyet Sarayı’nın sözcüsü resimlerin hepsinin duvarlardan indirildiğini ve sahibine geri gönderileceğini açıkladı.

İTİRAFLA ORTAYA ÇIKTI

Ünlü ressamların fotoğraflarının benzerlerini yaparak satan bir benzeti ressamı olan Tony Tetro, Daily Mail’e tabloların bir kısmını kendisinin yaptığını itiraf etti. Yasal olarak bu işi yaptığını söyleyen Tetro, iflas eden işadamı Stunt’ın bu resimlerin kendisine ait olduğunu bildiğini ve onu gerçekmiş gibi satmaması ya da kiralamaması konusunda da uyardığını da ifade etti.

Tetro, “Ona arkadaşlarımı bu tablolarla etkileyebilir ve evlerini onlarla süsleyebilirsin ama asla uzman incelemesinden geçemezler demiştim” dedi. Öte yandan gazeteye bir açıklama yapan Stunt ise eşyalarının hiçbirinin sahte olmadığı konusunda garanti verdi. Paris’teki prestijli Wildenstein Enstitüsü’nün de parçaları doğruladığını belirtti.

(Akşam)