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Dünya

Kraliyet'i ırkçılıkla suçlamıştı! Gerilimde yeni gelişme

İngiltere Kraliyet ailesine yönelttiği iddialar çok konuşulan Düşes Meghan Markle'a cevap gecikmedi. Buckingham Sarayı, Markle'ın çalışanlarına zorbalık yaptığı iddialarıyla ilgili hukuk firmasıyla anlaştı.

15 Mart 2021 Pazartesi 14:50 - Güncelleme: 15 Mart 2021 Pazartesi 14:54
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Prens Harry ve Meghan Markle verdikleri röportaj ile Buckingham Sarayı'nı ırkçılık ile suçlamıştı.

KRALİYET'TEN 'ZORBALIK' İDDİALARINI ARAŞTIRMA ADIMI

Ilımlı mesajlarla durumu geçiştiren Kraliyet ailesi, Saray'da yaşadığı dönem çalışanlara zorbalık yaptığı iddia edilen Düşes Markle'ın yaptıklarını araştırmaya koyuldu. Bağımsız bir hukuk ofisinin kapısını çaldı.

İngiliz basınına açıklamalarda bulunan Kraliyet kaynakları da Markle ile ilgili iddiaların buzdağının yalnızca görünen yüzü olduğuna dair imalarda bulundu.

MARKLE SORUŞTURULACAK KİŞİLERİN İSİMLERİNİ İSTİYOR

Ünlü çiftin soruşturmaya katılması beklenmiyor.

İncelemenin amacı, geçmiş ve şimdiki personelin soruşturularak olaylara dair kanıt toplamak. Saray, soruşturmaya katılan herkesin "rahat hissetmesini" sağlamak için sürecin "kamuya açık olarak yürütülmemesi" gerektiğine karar verdi.

İddialara karşı avukatlarına başvuran Markle ise kendisini "zorba" diye niteleyen saray çalışanlarının kim olduğunu bilmek istiyor.

Prens Harry ve Meghan Markle'ın avukatları söz konusu iddiaları "yanıltıcı ve zararlı bilgilere dayalı hesaplanmış bir karalama kampanyası" diye nitelemişti.

MEGHAN HAKKINDAKİ İDDİALAR

TRT Haber'in haberine göre, Düşes Markle'ın, Kensington Saray'ında bulunduğu dönemde iletişim sekreteri olan Jason Knauf, Markle'ın iki kişisel asistanı kovduğunu ve üçüncüsünün güvenini zayıflattığını iddia ederek 2018'de Düşes aleyhine şikayette bulunmuştu.

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