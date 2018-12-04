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Kremlin Sözcüsü Peskov: AB ile ilişkilerimizi canlandırma eğilimindeyiz

Kremlin Basın Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya’nın Avrupa Birliği ile olan ilişkilerini canlandırma niyetinde olduğunu söyledi.

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Rusya Başkanlık Sarayı Kremlin Basın Sözcüsü Dmitry Peskov, yaptığı açıklamada Rusya’nın Avrupa Birliği (AB) ile olan ilişkilerini yeniden canlandırmak niyetinde olduğunu belirtti. Peskov AB ülkeleri ile ayrı ayrı karşılıklı iş birliği içinde olduklarını vurgulayarak, "Şöyle ki AB ile olan diyaloğumuzu canlandırmak bizim karımıza olacaktır. Er ya da geç Brüksel’deki politik aklın uzun koridorlardan bu yola çıkacağını ve sürecin yeniden canlanacağını umut ediyoruz" ifadelerini kullandı.
 
Peskov önemli ekonomik partnerlerinden olan AB ile hiçbir problemleri olmadığının altını çizerek, "Sınırlarımızın batısında öngörülebilir bir ekonomik kalkınma istiyoruz" dedi.
  
Brexit AB için büyük bir darbe
Brexit sürecine de değinen Sözcü, "Hiç kimse Brexit’in AB ve Birleşik Krallık için büyük bir darbe olduğu gerçeğini reddetmez. AB üzerindeki tehlikeyi büyütmek istemiyorum. Bu güçlü bir işbirliği ve bu bütünleşme oldukça istikrarlı" şeklinde konuştu.
 

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